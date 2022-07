Leao, un altro segnale social: il like non è passato inosservato – FOTO

Spunta un like molto importante su Twitter! Il rossonero ha schiacciato l’occhiolino al fan in un post menzionante il suo rinnovo di contratto…

Le priorità del mercato estivo del Milan sono ormai note ai tanti. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno degli obiettivi chiari e fissati da tempo per continuare a fare grande il Diavolo. Sicuramente, gran parte dell’attenzione è rivolta sugli acquisti, un fronte però dal quale ancora non sono arrivati colpi ufficiali.

Eppure, il duo dirigenziale sta lavorando sodo ed è fiducioso di chiudere quanto prima una maxi operazione, quella conducente a Charles De Ketelaere. Al momento, è proprio il belga l’obiettivo numero del Milan. Ma non soltanto entrate! Il buon mercato dei rossoneri passerà anche dalla conferma dei top già presenti in squadra.

La dirigenza milanista ha tutta l’intenzione di blindare i giocatori più preziosi del progetto tecnico, e quindi rinnovare diversi contratti. Leao, Bennacer, Tomori, Tonali e Kalulu sono i giocatori presenti nella lista dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il più urgente? Ovviamente quello del portoghese, gioiello prezioso della rosa di Pioli.

Leao ha fatto il salto tanto sperato nell’ultima stagione, conquistando la fiducia di tutti e triplicando il suo valore di mercato. Adesso, le più grandi società d’Europa sono sulle sue tracce, il Milan lo sa bene. Per questo, Maldini è disposto ad uno sforzo economico maggiore per convincere Rafa a rimanere in rossonero per ancor tanti anni.

Leao, il like sui social parla chiaro

A marzo, Maldini e Massara avevano praticamente ottenuto il sì del giocatore, che era prontissimo per firmare il suo prolungamento di contratto. Nello specifico, la controversia legale di Leao con lo Sporting Lisbona ha messo in stand-by la trattativa. E nel frattempo le sue prestazioni sono migliorate di partita in partita, culminate nella vittoria dello Scudetto del Milan.

A fine stagione, il valore di Leao era ancora più alto, e forte di un rinnovo mai arrivato PSG, Manchester City e Real Madrid si sono fatte sotto. Il Milan ha fatto grande muro, potendo contare sulla clausola rescissoria di 150 milioni di euro vigente sul giocatore. Ormai manca un mese all’inizio della nuova Serie A, e l’ambiente rossonero sta ora cominciando un pò a preoccuparsi. Perché Leao non ha ancora firmato il rinnovo?

Beh, la risposta è semplice. Jorge Mendes, data la crescita del giocatore e le avance dei top club europei, ha pensato di aumentare le richieste economiche per il rinnovo. Non più 4,5 milioni ma ben 6. Il Milan è forse disposto ad accontentare tali pretese, sta di fatto che al momento sembra tutto fermo, e ovviamente i tifosi si sono messi in allerta. Kessie, Romagnoli, Donnarumma e Calhanoglu insegnano!

Ma dal giocatore arrivano segnali rassicuranti. Tornato a Milanello due giorni fa, Leao si è rimesso a lavoro con il suo solito sorriso. Il suo ultimo post sui social ha fatto tanto felice l’ambiente rossonero. “Siamo tornati. Carichiamo i motori per qualcosa di grande” recita la didascalia di Rafa. Una frase che sottolinea l’assoluta intenzione dell’attaccante di fare ancora meglio della stagione passata, e che tranquillizza parecchio i tifosi.

We go (to sign the contract) pic.twitter.com/4mSPCBzWpA — Easy Rider Rossonero (@EasyRossonero) July 15, 2022

Rafa passerà sicuramente il prossimo anno ancora in rossonero. E sul rinnovo? Sul rinnovo arriva un’altro segnale importante. Un tifoso ha pubblicato su Twitter una bella grafica stilizzata di Leao che cavalca le onde. Sopra la scritta “We go (to sign the contract) Andiamo (a firmare il contratto)”. È subito spuntato il like del portoghese al tweet. Pare quindi che Leao abbia mandato un segnale netto. Il rinnovo si farà!