Milan, l’annuncio dalla Francia: “Ufficiale la prossima settimana”

La notizia arriva direttamente dalla Francia: la prossima settimana dovrebbe definirsi ormai questo colpo in entrata a centrocampo.

Continuano a circolare molto rapidamente le notizie riguardanti il mercato del Milan. Appare da tempo ormai chiaro quali siano le priorità estive della dirigenza rossonera.

Un centrocampista, un trequartista e, possibilmente, anche un difensore mancino. Questi i tre obiettivi della squadra di Stefano Pioli per partire al completo in vista della nuova stagione.

Per quanto riguarda la ricerca del mediano, tutti gli indizi sembrano da tempo portare a Renato Sanches. Il calciatore portoghese del Lille è in cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini, ma la trattativa si è complicata più del dovuto.

“Pronto a volare in Giappone”: la stampa francese frena il Milan

Su Renato Sanches negli ultimi 7-10 giorni si è detto e scritto di tutto. Ovvero di un duello di mercato molto acceso tra il Milan ed il Paris St. Germain, entrambe alla caccia del calciatore ex Benfica, in partenza durante questa sessione estiva.

C’è chi scrive che il Milan possa mantenere la pole su Sanches, visto che si è mosso prima e gli garantirebbe un posto da titolare. Chi invece punta tutto sul PSG, che avrebbe la meglio per questioni anche economiche di maggior convenienza.

Secondo il quotidiano Le Parisien, il club campione di Francia sarebbe ormai prossimo alla chiusura. Brutte notizie dal Milan in arrivo da Parigi, visto che sembrerebbe vicino l’ingaggio di Renato Sanches da parte del PSG.

Addirittura Sanches, che nel frattempo continua ad allenarsi con il Lille, sarebbe atteso a Parigi in tempo per la tournée che la squadra di mister Galtier sta per affrontare in Giappone. Sull’aereo per l’Asia vi sarebbe un posto già prenotato per il centrocampista portoghese, vero e proprio pupillo del neo tecnico parigino.

L’affare Renato Sanches-PSG dovrebbe secondo le ultime informazioni concludersi la prossima settimana. Il Milan verrebbe così beffato per ragioni prettamente economiche, visto che la società di Nasser Al-Khelaifi sarebbe pronta a regalare un ingaggio da almeno 4-5 milioni annui a Sanches, mentre l’offerta contrattuale del Milan si era fermata intorno ai 3 più bonus.

La speranza che ha coltivato il Milan negli ultimi giorni sembrava riguardare un altro pallino di Galtier. Si era parlato di una virata per il giovane Kephren Thuram del Nizza, figlio dell’ex difensore Lilian. Ma da Parigi sono certi: il PSG chiuderà a giorni e si garantirà il dinamico e forte classe ’97.