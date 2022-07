Milan, le dichiarazioni spiazzano i tifosi: “Ne abbiamo parlato”

Rivelazione importante: la trattativa con il Milan è ancora in piedi e ci sono buone possibilità che si possa concretizzare. Arriva la conferma.

Il Milan è al lavoro da quasi due settimane a Milanello e domani ci sarà il primo vero test amichevole contro il Colonia. Stefano Pioli è tranquillo e sereno: è concentrato sulla preparazione della squadra in vista di un anno folle per le tantissime partite da disputare. La prima il 13 agosto a San Siro contro l’Udinese per il match di apertura del campionato italiano.

Pioli è tranquillo anche in tema mercato: si fida ciecamente di Maldini e Massara e attende novità. Crede fortemente nei calciatore che gli hanno permesso di vincere lo Scudetto ma è anche consapevole che serve qualcosa per poter fare un salto di qualità anche in Europa. Chi invece appare un po’ più turbata è una parte di tifoseria che, da campioni d’Italia, si aspettavano un mercato diverso. Adesso il nome caldo è quello di Charles de Ketelaere, ma c’è anche un altro nome che stuzzica la fantasia dei sostenitori rossoneri e che permetterebbe davvero alla squadra di fare un passo in avanti a livello tecnico.

L’ex compagno: “Se arriverà al Milan saremo avversari”

Hakim Ziyech è il profilo che potrebbe fare al caso del Milan sulla fascia destra. Un’opportunità di mercato che il club dovrebbe cogliere visto che parliamo di un giocatore pronto a lasciare il Chelsea e Londra il prima possibile. Da un po’ di giorni non ci sono più aggiornamenti su questa trattativa: c’è il problema dell’ingaggio (6 milioni) e anche la formula d’acquisto. Il Milan spinge per ottenere un’agevolazione dai Blues, proprio come è successo con Lukaku all’Inter, ma per adesso non c’è totale apertura.

E, a proposito di Inter, c’è un altro nuovo acquisto dei nerazzurri, oltre allo stesso Romelu, che conosce molto bene Ziyech: è il portiere Onana, compagno di squadra del marocchino ai tempi dell’Ajax. Intervistato da DAZN, ha praticamente confermato che il giocatore è in trattative con il Milan: “Abbiamo parlato di un suo possibile arrivo. Se accadrà, saremo avversari e quindi non potremo più essere amici come prima“, ha detto il camerunese. Parole importanti che confermano la pista Ziyech per il Milan.