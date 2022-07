Milan, la prima amichevole estiva: i risultati negli ultimi dieci anni

Il Milan si appresta a cominciare la nuova stagione con la prima amichevole estiva. Negli ultimi dieci anni, il Milan ha in gran parte preferito un inizio soft anche se non sono mancati match con club esteri

A quasi due mesi di distanza dalla conquista dello Scudetto, si alza il sipario sulla nuova stagione del Milan campione d’Italia che esordirà nella prima amichevole pre campionato, in programma a Colonia, sabato 16 luglio alle ore 19 (diretta tv su Sportitalia)

Si tratta di un avversario inedito per i rossoneri che non hanno mai affrontato il club tedesco, uno con il seguito di tifosi più ampio in Bundesliga. A differenza di quanto avvenuto nelle ultime stagioni, il Milan, stavolta, non ha scelto per l’esordio stagionale una squadra di caratura inferiore. Negli ultimi quattro anni, infatti, i rossoneri hanno debuttato contro club di Serie C, confrontandosi per tre volte contro il Novara e una con la Pro Sesto, avversario della prima amichevole del 2021. L’ultima volta che il Milan ha aperto la stagione all’estero (si fa per dire) è stato il 2017 quando la squadra allenata da Montella e rinforzata dai primi acquisti dell’effimera proprietà cinese ha sconfitto 4-0 il Lugano, in Svizzera.

Milan, la prima amichevole stagionale nell’ultima decade

Nelle prime amichevoli stagionali degli ultimi dieci anni, il Milan ha un bilancio ampiamente positivo con una sola sconfitta, nel 2010, contro il Varese all’esordio di Allegri. Un Milan, quello sconfitto all’Ossola, ancora molto incompleto e che sarebbe stato rinforzato a fine agosto dagli arrivi di Robinho e Ibrahimovic, quest’ultimo autore di una tripletta l’anno seguente contro la Solbiatese al debutto dei rossoneri campioni d’Italia.

Tre le amichevoli giocati all’estero in apertura di stagione con Schalke (0-1), Bordeaux (1-2) e quella citata con il Lugano (0-4), tutte precedute dalla tradizionale sgambata in famiglia. Come già anticipato, negli ultimi tre anni, il Milan ha debuttato sempre con il Novara con due vittorie e un pareggio (1-1) con Giampaolo in panchina. In quest’ultimo match, il primo gol milanista di Theo Hernandez poi infortunatosi alla caviglia nel corso di un’altra amichevole, negli Usa, contro il Bayern Monaco.

Di seguito, gli avversari affrontati dal Milan nella prima amichevole stagionale dal 2010

2010 | Varese-Milan: 2-0

2011 | Solbiatese-Milan: 0-12

2012 | Schalke 04 – Milan: 0-1

2013 | Milan-Pergolettese: 5-1

2014 | Milan-Renate: 2-0

2015 | Alcione-Milan: 1-5

2016 | Bordeaux-Milan: 1-2

2017 | Lugano-Milan: 0-4

2018 | Milan-Novara: 2-0

2019 | Novara-Milan: 1-1

2020 | Milan-Novara: 4-2

2021 | Milan-Pro Sesto 6-0 (di Bennacer il primo gol dell’annata Scudetto)