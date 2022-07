Calciomercato Milan, colpo dalla Spagna: 35 milioni

Secondo l’accreditato media spagnolo, il Milan si è messo sulle tracce del profilo offensivo internazionale. C’è la concorrenza di un club italiano…

È ormai noto ai tanti come uno degli obiettivi principali di Maldini e Massara sia quello di rinforzare la trequarti di Stefano Pioli in questo mercato. Non a caso, i due dirigenti si stanno muovendo concretamente sul profilo belga del Club Brugge, Charles De Ketelaere.

Il trequartista classe 2001 è stato individuato come il profilo perfetto per un ruolo di primo piano nelle manovre offensive dei rossoneri. Andrebbe sicuramente a dividersi il posto con Brahim Diaz, lo spagnolo che ha un altro anno di prestito al Milan. De Ketelaere aumenterebbe senza dubbio il tasso tecnico della trequarti. Giovane e dal potenziale immenso, vanta inoltre una buona esperienza internazionale.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Milan non è lontano dalla chiusura dell’operazione, e lunedì si potrà tentare l’assalto finale. Maldini ha praticamente conquistato Charles, che ha dato la sua assoluta preferenza ai rossoneri. Adesso resta soltanto da convincere il Brugge mettendo sul piatto qualche milione in più. C’è grande fiducia per la riuscita dell’affare.

Dalla Spagna, però, arriva una notizia che ha dello stupefacente. Il club rossonero si sarebbe infatti mosso per Nabil Fekir, il centrocampista offensivo del Betis Siviglia.

Milan, Fekir alternativa a Ziyech?

Nabil è pressoché un trequartista, e ci viene difficile pensare che Maldini e Massara abbiano pensato a lui data la convinzione nei confronti di Charles De Ketelaere. È più facile pensare che Fekir possa arrivare al Milan per ricoprire un ruolo sulle fasce. Difatti, l’ex Lione predilige anche le posizioni di esterno destro o sinistro d’attacco. Sicuramente è un profilo offensivo molto duttile e che potrebbe fare al caso dei rossoneri per diversi motivi.

A riportare la notizia dell’interesse di Maldini per Fekir è l’accreditato tabloid spagnolo SPORT. Ciò che poco convince dell’indiscrezione è il fatto che il Real Betis chiede ben 35 milioni di euro per lasciar partire il trequartista francese. Una cifra che attualmente sembra impossibile per il Milan. La stesso investimento è infatti stato stanziato per l’acquisto di De Ketelaere.

Fekir è stato dunque pensato come jolly della trequarti o come sostituto di De Ketelaere se l’affare con il Brugge dovesse saltare? Sulla sinistra, Pioli può dirsi soddisfatto della coppia Leao-Rebic. Qualche problemino c’è invece nel ruolo di esterno destro, dove la dirigenza sta cercando un nuovo innesto per aumentare la qualità. Saelemaekers e Messias sono indubbiamente ottimo profili, ma manca qualcosa in estro e fantasia. L’indiziato numero per rinforzare il ruolo è Hakim Ziyech, ma la trattativa resta al momento complicata.

Non ci rimane dunque che attendere per capire se il Milan abbia realmente interesse per Nabil Fekir. SPORT aggiunge che anche la Roma ha messo nel mirino il giocatore. Fekir ha 28 anni, e nonostante il grande talento appare difficile che il club rossonero scelga di investire una tale somma per un profilo come il suo.