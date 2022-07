Colonia-Milan, i convocati di Pioli: tornano Giroud e Florenzi

Svelata la lista dei convocati del Milan per l’amichevole di Colonia di quest’oggi, primo vero test match importante dell’estate.

Questa sera il Milan torna in campo, ma stavolta per un test match vero e proprio. Dopo la sgambata del 13 luglio a Milanello contro il Lemine Almenno, oggi tocca ad un impegno ben più tosto.

Alle ore 19 di oggi il Milan sarà impegnato al RheinEnergie Stadion, contro i tedeschi del Colonia. Un’amichevole che segnerà il vero e proprio debutto nel calcio estivo della squadra campione d’Italia.

I rossoneri agli ordini di Stefano Pioli sono in partenza per Colonia in queste ore. Anche se la formazione che giocherà questo test sarà ancora decisamente rimaneggiata per le tante assenze previste.

La lista dei convocati per la trasferta tedesca

Poco fa Pioli ha diramato la lista dei convocati per Colonia-Milan di questa sera. Come detto non ci saranno ancora diversi calciatori importanti. I nazionali ultimi arrivati, sono rimasti a Milanello a lavorare sulla fase atletica. Parliamo di gente del calibro di Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Tonali, Bennacer, Saeleamekers e Leao.

Molti i giovani convocati per l’amichevole in terra germanica. Ma tra i disponibili figurano anche Alessandro Florenzi e Olivier Giroud, che invece avevano saltato la sgambata contro il Lemine. Ancora out per infortunio Divock Origi e Simon Kjaer, come già preventivato.

Ecco la lista dei 23 convocati di Pioli:

PORTIERI: Tatarusanu, Mirante

DIFENSORI: Kalulu, Ballo Toure, Gabbia, Florenzi, Michelis, Coubis, Stanga, Bartesaghi

CENTROCAMPISTI: Brescianini, Pobega, Bakayoko, Gala, Robotti, Adli, Traore, Diaz

ATTACCANTI: Giroud, Rebic, Messias, Maldini, Roback