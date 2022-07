Colonia-Milan, le formazioni ufficiali: Adli out

Tutto pronto per l’amichevole dei rossoneri contro i tedeschi del Colonia: ecco l’undici di partenza di Stefano Pioli

Il Milan si appresta a scendere in campo per la seconda amichevole della pre-season contro il Colonia. Il fischio d’inizio del match è in programma alle 19:00 aa RheinEnergieStadion.

I rossoneri, dopo aver battuto per 3-0 il Lemine Almenno, vuole continuare ad ottenere risultati positivi e indicazioni incoraggianti in vista dell’inizio del campionato, che è previsto tra meno di un mese, quando il 13 agosto il Diavolo ospiterà l’Udinese di Andrea Sottil a San Siro. Da ieri Stefano Pioli ha tutta la squadra al completo e ha quindi più margini di scelta oggi, anche se chi è rientrato da poco deve ovviamente ritrovare la condizione fisica ideale.

Andiamo quindi ha vedere le scelte del tecnico emiliano per l’undici che inizierà la sfida contro il club tedesco, per quello che può definirsi il primo test impegnativo per i campioni d’Italia. Tra i pali spazio a Tatarusanu, che è confermatissimo anche quest’anno come secondo. Davanti a lui linea a quattro con Florenzi, Kalulu, Gabbia e Ballo-Touré. Nei due di centrocampo si vedrà all’opera il nuovo arrivato Tommaso Pobega e affianco a lui agirà Bakayoko, che in attesa del mercato rimane a disposizione della squadra. Sugli esterni agiranno Junior Messias e Ante Rebic, mentre dietro a Giroud si muoverà Brahim Diaz.

Colonia-Milan, la formazione ufficiale dei rossoneri

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré; Pobega, Bakayoko; Messias, Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli