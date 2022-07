Colonia-Milan, il ruolo di Adli: primo esperimento

Oggi prima amichevole internazionale per il Milan, che va di scena a Colonia: Pioli ha le idee chiare sulla formazione da schierare.

Dopo la sgambata di mercoledì a Milanello contro la Lemine Almenno, il Milan oggi affronterà il Colonia in Germania al RheinEnergieStadion. Calcio di inizio alle ore 19 (diretta tv su Sportitalia) e match che sarà valido per la Telekom Cup 2022. In caso di parità nei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Da ieri la squadra di Stefano Pioli lavora al completo nella preparazione all’inizio del campionato. Si sono aggregati al gruppo anche Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Rade Krunic. Ci sono tutti, anche se Divock Origi sta facendo un lavoro personalizzato per recuperare da un vecchio infortunio. L’unico assente, ma è attualmente svincolato e infortunato, è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrebbe firmare la prossima settimana un nuovo contratto con il club rossonero.

Quello di oggi a Colonia sarà un test importante per mettere minuti nelle gambe. Si tratta della prima amichevole con un avversario di discreto livello e Stefano Pioli spera di vedere un buon Milan, anche se chiaramente non potrà essere al top visto che diversi giocatori hanno iniziato gli allenamenti da poco e alcuni non saranno presenti. Ad esempio, Theo Hernandez e gli ultimi rossoneri arrivati dovrebbero rimanere in Italia.

Queste possono essere le probabili formazioni nella sfida della Telekom Cup secondo La Gazzetta dello Sport.

Colonia (4-1-3-2): Schwabe; Schmitz, Ehizibue, Hubers, Arrey-Mbi; Skhiri; Huiseinbasic, Ljubicic, Kainz; M. Schmid, Modeste.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Stanga, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Adli; Giroud.

Nella formazione di Pioli c’è sicuramente grande attenzione nei confronti di Yacine Adli, nuovo arrivato. Il Milan lo aveva già comprato un anno fa, ma solo adesso ha iniziato a lavorare a Milanello e sta facendo una buona impressione. Vedremo se a Colonia metterà in campo un’altra buona prestazione.

L’ex Bordeaux potrebbe agire sia da trequartista che da mediano, ma La Gazzetta dello Sport lo mette come probabile esterno sinistro oggi a Colonia. Vedremo se Pioli effettuerà tale esperimento.