LIVE Colonia-Milan 0-1, la sblocca subito Giroud

La diretta in tempo reale della sfida amichevole fra Colonia e Milan, in programma al RheinEnergieStadion

Il Milan scende in campo per la seconda amichevole della pre-season, valida per la Telekom Cup, e stavolta si trova di fronte un avversario abbastanza ostico, ovvero i tedeschi del Colonia, fischio d’inizio alle 19:00.

Colonia-Milan LIVE

17′ – Milan in vantaggio, 0-1! Ripartenza magistrale dei rossoneri con Rebic che serve di tacco Giroud. Il francese salta il portiere con lo scavetto e realizza a porta vuota.

15′ – Ci prova anche Brahim Diaz che si incunea in area e prova con il sinistro a giro dopo una serie di finte ma è impreciso.

13′ – Occasione anche per i tedeschi. Antonhy Modeste calcia da distanza ravvicinata ma Gabbia devia in calcio d’angolo.

3′ – Subito Olivier Giroud raccoglie il suggerimento di Diaz e prova una conclusione mancina da fuori area. Palla di poco a lato.

Colonia-Milan, la formazione dei rossoneri

C’è grande curiosità di vedere a che punto è la condizione degli uomini di Stefano Pioli dopo le prime due settimane di ritiro svolte a Milanello. Il gruppo non è stato al completo fino a ieri, con il ritorno di Saelemaekers, Tomori e Krunic. Adesso il tecnico emiliano ha finalmente tutta la rosa a disposizione e potrà provare più soluzioni.

Partirà dalla panchina Yacine Adli, ma sicuramente il francese farà il suo ingresso a gara in corso e ci sarà modo di ammirare le sue qualità. Dall’inizio invece spazio a Tommaso Pobega, che in mediana sarà affiancato da Bakayoko. Sulla trequarti giocano Messias e Rebic, dopo la prestazione con gol di mercoledì scorso. Insieme a loro agirà lo spagnolo Brahim Diaz, dietro all’unica punta Olivier Giroud. Panchina anche per Tonali che è rientrato da poco, mentre in difesa spazio alla coppa Kalulu Gabbia, con Florenzi e Ballo-Touré ai lati.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Pobega, Bakayoko; Messias, Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli