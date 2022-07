Milan, è ufficiale: ceduto l’attaccante

È ufficiale, il rossonero si trasferisce in Serie B! Il comunicato del club fa chiarezza sulla formula dell’operazione. Altra cessione per il Milan!

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno conducendo un ottimo lavoro di sfoltimento delle rose, sia per quanto concerne la Prima Squadra che la Primavera. Sono già diversi i giovani ceduti in questa sessione estiva, e potranno aumentare nelle prossime settimane.

Dopo Franck Tsadjout, passato a titolo definitivo alla Cremonese, Lorenzo Colombo, in prestito al Lecce, è oggi il turno di Marco Nasti. L’attaccante dell’Under 19 rossonera ha firmato il suo contratto con il Cosenza. Giocherà quindi in Serie B, muovendo i primi veri passi nel professionismo.

La punta centrale è considerata una delle migliori promesse del Settore Giovanile del Milan, e ci si augura quindi che possa dimostrare il suo valore e acquisire un’esperienza importante. La comunicazione del trasferimento arriva direttamente dal Cosenza, che con una nota ufficiale ha reso noti i dettagli dell’operazione. Milan e Cosenza si sono accordate per un prestito.

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti proveniente dall’AC Milan. Nato a Pavia il 17 settembre 2003. L’attaccante si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo. Nasti ha svolto il percorso di crescita nel settore giovanile del Milan e nell’ultima stagione ha disputato 41 gare con la formazione Primavera siglando 17 reti e risultando miglior attaccante del Campionato. Ha collezionato sei presenze con la maglia azzurra della Nazionale Under 19 partecipando anche al Campionato Europeo concluso in semifinale. Il suo talento adesso è al servizio del Cosenza.