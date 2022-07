Milan, suggestione dal Barcellona? C’è l’indizio social – FOTO

Il calciatore dei blaugrana è da tempo sul mercato e in passato è stato accostato ai rossoneri: sui social c’è un indizio interessante

Il Milan sta vincendo e convincendo in Germania nell’amichevole contro i tedeschi del Colonia, grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Nel frattempo però si parla sempre di mercato, con i rossoneri alle prese con diverse trattative.

In questi giorni la società rossonera si è concentrata maggiormente sul fronte cessioni, con le uscite di Leo Duarte, Samu Castillejo e Mattia Caldara. Partenze importanti che hanno fatto risparmiare qualcosa ai rossoneri e che hanno sfoltito un po’ la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Intanto però Maldini e Massara continuano a lavorare anche per il mercato in entrata, dal momento che ci sono ancora diverse caselle da riempire per completare la squadra e far sì che ogni reparto si competitivo e abbia le giuste alternative. Centrocampo e trequarti ultimamente sembrano le priorità, ma c’è sempre da preoccuparsi del colpo in difesa, dopo che la trattativa per Sven Botman non è andata a buon fine.

Umtiti è a Milano: i rossoneri in passato lo avevano cercato

Il reparto arretrato ha bisogno di un ulteriore innesto dopo l’addio di Alessio Romagnoli, che ha firmato per la Lazio dopo la scadenza del contratto col Diavolo. I nomi sondati per il ruolo sono stati diversi negli ultimi giorni, tra i quali quelli di Diallo del Psg e Tanganga del Tottenham. Per nessuno di questi è arrivato però l’affondo decisivo.

C’è da immaginare che il club di via Aldo Rossi stia lavorando sotto traccia su più profili, e magari tra questi potrebbe esserci quello di Samuel Umtiti. Il centrale francese del Barcellona è sul mercato ormai da tanto tempo, ma ancora non ha trovato una destinazione. Qualche giorno fa si è arenata anche la trattativa con il Rennes, che ha quindi virato sul coreano Kim Min Jae. Sicuramente il suo futuro non è con i blaugrana, e allora ecco che l’ipotesi Milan può essere tenuta in considerazione.

L’indizio che sostiene questa teoria arriva proprio dal calciatore, che su Instagram ha postato una storia di Milano, facendo capire che in questo momento si trova nella città meneghina. Magari è solo in vacanza, ma sicuramente il dubbio viene. Del classe ’93 si era parlato in chiave Milan lo scorso inverno, con i rossoneri che dopo l’infortunio di Kjaer erano alla ricerca di un sostituto, ma alla fine i rossoneri decisero di intervenire sul mercato. Chissà che l’ex Lione non possa rientrare nelle idee di Maldini ora.