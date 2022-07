Club Brugge Gent, diretta tv e streaming: dove vedere Supercoppa del Belgio

Il Club Brugge di Charles De Ketelaere sfiderà oggi pomeriggio il Gent nella finale di Supercoppa del Belgio. Start alle ore 18.00: scopriamo insieme dove poter seguire il match…

Assai probabilmente, una sola partita separa Charles De Ketelaere dal Milan, ovvero quella che si disputerà oggi pomeriggio tra Club Brugge e Gent. La gara in questione rappresenta la finale di Supercoppa del Belgio, un trofeo quindi molto prestigioso e che entrambe le squadre vorranno portare a casa.

De Ketelaere, prima del suo trasferimento, vuole mantenere la promessa e fare quest’ultimo regalo al suo club e ai suoi tifosi. Brugge lo ha reso grande, e lo ha posto sotto i riflettori dei grandi club d’Europa. Vuole quindi contribuire alla possibile vittoria di quest’ultimo trofeo, così da salutare città e tifoseria nel migliore dei modi.

Il Milan, dal suo canto, ha accettato di aspettare il giocatore e questo impegno così tanto importante per lui, consapevole dell’assoluta volontà di Charles di vestire quest’estate la maglia rossonera. Quindi, oggi la Supercoppa, domani l’ultima offerta di Maldini al Club Brugge per aggiudicarsi definitivamente il gioiellino belga.

C’è tanta curiosità anche tra l’ambiente rossonero di vedere all’opera De Ketelaere in questa gara così prestigiosa e seguita in Belgio. Scopriamo dunque come poter vedere gratis la diretta di Club Brugge-Gent.

Club Brugge-Gent, dove vedere il match di Supercoppa

Come per ogni nazione europea, la Supercoppa del Belgio rappresenta lo scontro finale tra la vincitrice del campionato (Jupiler Pro League) e la vincitrice della Coppa Nazionale (Coppa del Belgio). Club Brugge e Gent si incontreranno oggi pomeriggio alle ore 18.00 allo Jan Breydel Stadium di Bruges.

Gli appassionati di calcio belgi non vedono l’ora di poter assistere al match. Ma noi italiani come possiamo fare per seguire la gara? La buona notizia è che Club Brugge-Gent potrà essere vista senza costi sul canale TikTok di ELEVEN SPORTS. Una modalità di visione innovativa e messa in atto da MEDIAPRO, il gruppo che produce e trasmette tutte le competizioni della Lega professionista del Belgio.

In questo caso, i fan avranno l’opportunità di interagire o partecipare alla trasmissione tramite la chat dal vivo grazie alle funzioni interattive di TikTok. Il Gruppo MEDIAPRO produrrà la partita in formato verticale sulla celebre app. La visione sarà aperta a tutti e senza alcun costo. Per la prima volta nella storia del calcio belga una gara di calcio verrà trasmessa oltre che in TV anche sul profilo ufficiale di Eleven Sports su TikTok.

Per seguire la finale di Supercoppa basterà dunque scaricare su pc, tablet o smartphone l’app di TikTok e collegarsi sulla pagina di ELEVEN SPORTS. Appuntamento alle ore 18.00 dunque.