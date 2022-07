Colonia-Milan, telecamere sui giocatori: immagini sorprendenti – VIDEO

In occasione del match di ieri contro i tedeschi ci sono immagini inedite e molto coinvolgenti dall’interno del terreno di gioco

Ieri il Milan ha giocato e vinto la seconda amichevole della pre-season, anche valida per la Telekom Cup. La squadra di Stefano Pioli si è imposta per 2-1 sul Colonia dando altri segnali positivi.

La doppietta di Olivier Giroud, apparso già in gran forma, è stata decisiva, ma sono tante le prove dei singoli che sono risultate molto convincenti. Il match di ieri ha però riservato una novità molto interessante, insolita per una partita di calcio. Sportitalia infatti, che ieri ha trasmesso la sfida del Diavolo in esclusiva, ha mostrato delle immagini sorprendenti.

Durante i novanta minuti di gioco infatti, grazie a una nuova tecnologia, è stato possibile far indossare ad alcuni una vera e propria telecamera. Ecco quindi che i calciatori, mentre erano in azione, mostravano il loro punto di vista a distanza quindi ravvicinata. Le immagini, mostrate sui canali social dall’emittente televisiva, fanno sembrare di essere proprio in campo e di giocare la partita in prima persona.

Dalle immagini riprese da un calciatore del Colonia ci si immergere all’interno del terreno di gioco e si vede Junior Messias a due passi in marcatura, oppure Giroud che insacca il gol dello 0-1 da due passi. Riprese insomma molto impattanti che vale la pena ammirare. Chissà che questa tecnologia non venga sfruttata anche per altri match in futuro.