De Ketelaere, tifosi spiazzati: decisione clamorosa del Brugge

La trattativa è ormai in fase avanzata e i rossoneri sperano di accoglierlo presto: un altro indizio è appena arrivato

Un altro indizio importante in merito alla trattativa principale del Milan è arrivato qualche minuto fa. Come sappiamo i rossoneri stanno lavorando da tempo per portare in rossonero Charles De Ketalaere.

Nei giorni scorsi si era detto che il Milan avrebbe aspettato che il Brugge giocasse la Supercoppa oggi, per poi portare l’assalta al classe 2001 dalla giornata di lunedì, o comunque nella settimana successiva. Questo il programma stabilito da Maldini e Massara, che hanno tutte le intenzioni di chiudere l’acquisto di quello che viene considerato il profilo ideale per rinforzare la trequarti di Stefano Pioli.

Nelle intenzioni della società, sarà lui e la sua qualità a dover offrire soluzioni offensive per gli attaccanti Giroud e Origi. De Ketelaere è stato paragonato a giocatori del calibro di Kakà e De Bruyne, e questo ha fatto cresce l’attesa e le aspettative dei tifosi rossoneri, che non vedono l’ora di accoglierlo e di provare a difendere il titolo con lui.

Supercoppa belga, De Ketelaere in panchina

Veniamo però alla notizia più fresca, che non fa che confermare la fase avanzata della trattativa. Il Brugge sarà a breve impegnato nella Supercoppa belga contro il Gent, ed è appena uscita la formazione ufficiale. Nell’undici titolare però non figura De Ketelaere. Il fatto che il tecnico Schreuder abbia deciso di tenere il calciatore in panchina e non schierarlo dall’inizio è un segnale molto indicativo sul suo futuro.

Possibile che l’intenzione sia quella di preservarlo e di evitare infortuni per non far saltare la trattativa, situazione che spesso accade nel periodo di mercato. Va comunque detto che il ragazzo è tornato da poco ad allenarsi e potrebbe anche trattarsi di una scelta basata sulla condizione fisica non ottimale di CDK.