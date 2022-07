Maldini, l’omaggio del Colonia: “Footballing Royalty” – FOTO

Paolo Maldini esaltato dal FC Colonia per la sua grande storia calcistica. L’ex capitano è un idolo ancora oggi per molti appassionati.

Ieri il Milan ha disputato la sua prima amichevole estiva 2022 in trasferta. La partita in casa del Colonia è stata un successo: vittoria per 2-1 e ottima prestazione di tutti gli effettivi, soprattutto nei primi 45 minuti.

Una splendida cornice di pubblico, un clima amichevole ma già competitivo. Ma soprattutto grande stima da parte del Colonia nei confronti di un club che nella sua storia ha vinto 7 volte la Champions League ed è tornato campione d’Italia lo scorso anno.

Il club tedesco in particolare ha voluto omaggiare un personaggio che rappresenta la tradizione vincente del Milan. Vale a dire Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera ma soprattutto ex fantastico difensore e capitano.

Maldini esaltato anche in Germania: leggenda vivente

Maldini, da buon dirigente, ha seguito ieri il suo Milan nella trasferta in territorio tedesco. Ha vissuto dalla tribuna autorità, assieme ai suoi collaboratori, il successo per 2-1 dei rossoneri nella prima sgambata vera e propria.

Il Colonia, tramite il suo profilo Twitter, ha esaltato la presenza di una leggenda vivente come Paolo Maldini nel proprio stadio. L’account ufficiale della squadra renana ha pubblicato una bella foto dell’ex capitano milanista, sorridente, all’interno dell’impianto RheinEnergie Stadion.

In questo caso Maldini è stato invitato a rispettare una storica tradizione del Colonia. Ovvero apporre un lucchetto nella riproduzione del famosissimo Ponte Hohenzollern della città tedesca, simbolo della storia renana e degli innamorati, per l’appunto intenti ad apporre un lucchetto sul suddetto ponte.

Il messaggio “Footballing Royalty“, ovvero tradotto letteralmente come regalità calcistica, è un omaggio ad un grande campione del passato che ancora si destreggia molto bene nel calcio contemporaneo, ovviamente in vesti diverse.

Maldini è un nome ancora noto ed apprezzato in tutto il mondo. Tantissimi difensori attuali hanno spesso ammesso di prendere spunto dalle sue gesta da terzino sinistro e di ispirarsi alla sua classe e personalità calcistica.

Da calciatore del Milan, con la maglia numero 3 sulle spalle, Maldini ha giocato diverse partite in terra tedesca. Da ricordare la vittoria in casa del Bayern Monaco per 2-0 nella Champions League 2006-2007. Mentre con la maglia della Nazionale Maldini giocò proprio a Colonia un match di EURO 1988, contro la Danimarca, vinto sempre per 2-0.