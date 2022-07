Milan, la rivelazione di Giroud: “Sono impressionato”

Olivier Giroud ha rilasciato dichiarazioni importanti al termine della gara tra Colonia e Milan. L’attaccante, autore della doppietta decisiva, si è detto impressionato di una cosa…

Buona la prima per il Milan, che ieri in territorio straniero è riuscito ad imporsi e a conquistare la vittoria. 1-2 in favore dei rossoneri il match di Telekom Cup disputato ieri sera contro il Colonia. Un buon banco di prova per i ragazzi di Pioli, che hanno affrontato una squadra di modesto livello della Bundesliga e più avanti nella preparazione pre-stagionale.

Ad aprire e chiudere i giochi è stato Olivier Giroud. L’attaccante francese ha segnato una doppietta sensazionale, mettendo in rete un gol più bello dell’altro. Oli si è presentato in forma smagliante, e battendo la mano sul tricolore nel petto ha ricordato a tutti quanto è stato decisivo nella vittoria dello Scudetto.

A supportarlo e servirlo nel primo tempo ci hanno pensato Ante Rebic, Brahim Diaz e Junior Messias. Anche il croato, lo spagnolo e il brasiliano hanno condotto un’ottima gara, formando un tridente dietro la punta di grande qualità. È stato difficile per gli avversari tedeschi far fronte alla forza offensiva della trequarti rossonera.

Nel secondo tempo, ovviamente, Stefano Pioli ha mandato in campo tanti giovanissimi, ma che hanno retto bene la situazione riuscendo a mantenere il risultato invariato sino all’85’. Poi è arrivato il gol del Colonia da situazione di calcio d’angolo. Una rete subita totalmente fortuita, e anche in posizione di fuorigioco! Alla fine, il Milan si è aggiudicato la Telekom Cup e ha potuto mettere in sacco la prima piccola gioia stagionale.

Giroud: “Adli deve calmarsi un pò”

Da grande protagonista della gara, Olivier Giroud è stato intervistato ai microfoni di Milan TV. Nel post-partita, l’attaccante ha risposto a diverse domande, tra queste una riguardante Yacine Adli, la new entry dei rossoneri. L’ex Bordeaux è subentrato nel secondo tempo a Brahim Diaz, e ha fatto vedere qualche lampo di genio sul campo.

A Giroud è stato chiesto cosa ne pensasse del nuovo compagno, tra l’altro suo connazionale. Oli si è detto impressionato dalle qualità di Yacine: “Adli mi cerca sempre. Penso che sia molto importante dargli la migliore accoglienza e fare di tutto per metterlo a suo agio. Lui è davvero un bravo ragazzo, e sa che deve imparare tanto. Io sono rimasto impressionato dalle sue qualità, può fare assist e corre anche tanto. È sicuramente un valore aggiunto per la squadra, ma ha bisogno di calmarsi un po’ qualche volta (ride, facendo riferimento a una discussione con un avversario a fine partita, ndr) ma è un bravo ragazzo e sono felice che sia qui, nel grande Milan”.