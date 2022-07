Calciomercato Milan, nuovo difensore: arriva in prestito!

Non solo De Ketelaere, il club rossonero punta a chiudere presto anche per l’ingaggio di un difensore: l’obiettivo sembra ormai definito.

Il Milan per completare la squadra ha bisogno di quattro acquisti: un difensore centrale, un centrocampista, un trequartista e un esterno destro. Queste sono le richieste di Stefano Pioli, che ha indicato in maniera molto chiara le sue esigenze tecnico-tattiche alla dirigenza.

In questo momento il calciatore che appare più vicino al trasferimento in rossonero è Charles De Ketelaere, fantasista e attaccante del Club Bruges. Entro le prossime 24-48 ore Paolo Maldini e Frederic Massara contano di chiudere l’operazione e di regalare al mister uno dei giovani talenti più promettenti d’Europa.

Il club rossonero ha deciso di investire in maniera importante su De Ketelaere, valutato circa 35 milioni di euro. I tifosi attendono la chiusura dell’affare e poi di vedere le altre mosse di Paolo Maldini e Frederic Massara sul mercato in entrata.

Calciomercato Milan, si cerca di chiudere per il difensore

In difesa il Milan deve sostituire Alessio Romagnoli, che dopo la scadenza del contratto si è trasferito a parametro zero alla Lazio. L’obiettivo è effettuare un’operazione low cost, non c’è la necessità di effettuare un investimento particolare in questo momento. Pioli ha già a disposizione Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Simon Kjaer e Matteo Gabbia.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, è Japhet Tanganga il nome in cima alla lista di Maldini e Massara. Il 23enne centrale difensivo è in uscita dal Tottenham, dove Antonio Conte non lo ritiene affatto indispensabile per il suo progetto. Già a gennaio la dirigenza rossonera aveva pensato a lui, però poi la trattativa non era decollata.

In settimana ci saranno nuovi colloqui con l’entourage di Tanganga e con il Tottenham, dopo che nelle scorse ore i contatti sono stati intensificati. Si punta a concludere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Da capire le cifre dell’affare, ma trapela ottimismo sul possibile buon esito. I rapporti tra i club sono molto buoni.