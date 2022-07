Milan, non è finita: “Stanno trattando”, i tifosi sperano

Novità importanti dall’Inghilterra sul sogno di mercato dei tifosi del Milan. La trattativa è in piedi ed è molto concreta.

I tifosi del Milan sono in attesa di un guizzo sul mercato di Maldini e Massara. Potrebbe essere una settimana molto importante sul fronte De Ketelaere e sul nuovo difensore centrale. I contatti con il Tottenham per Tanganga sono concreti: i rossoneri sembrano aver deciso di puntare su di lui, ma il sogno dei sostenitori è un altro e adesso dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti.

Il Milan vuole De Ketelaere per schierarlo sulla trequarti, probabilmente in zona centrale al posto di Brahim Diaz. Il belga è un giocatore totale e potrebbe ricoprire anche il ruolo di esterno a destra ma non è la sua posizione ideale. In quel ruolo c’è un solo nome che stuzzica la fantastia dei sostenitori e sembra che il suo arrivo è una possibilità concreti. Si tratta di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea. Dall’Inghilterra stanno arrivando notizie che alimentano le speranze dei tifosi.

Calciomercato Milan, l’affare è ancora in piedi

Secondo quanto riportato da Football London, la trattativa fra il Milan e il Chelsea è ancora in piedi. Ci sono anche le cifre di quella che potrà essere la formula d’acquisto: prestito a 5 milioni e obbligo di riscatto a 20 milioni. Per gli inglesi c’è voglia da entrambe le parti di portare a termine la trattativa. Probabilmente il problema più grande è l’ingaggio: lo stipendio da 6 milioni è molto importante e per i rossoneri potrebbe diventare un ostacolo insormontabile. Maldini e Massara sperano di convincere il Chelsea a pagare una parte dello stipendio.

Legato a questa indiscrezione, però, c’è anche una voce che non fa stare tranquilli i tifosi. Fra i 4 nomi fatti da Football London per sostituire Ziyech, infatti, c’è anche Rafael Leao, un’ulteriore conferma del fatto che il Chelsea sta seriamente pensando all’asso portoghese. C’è da dire che i Blues hanno appena investito oltre 50 milioni per l’acquisto di Sterling, che ricopre più o meno lo stesso ruolo di Rafa. Inoltre il Milan ha tutta l’intenzione di rinnovargli il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024.