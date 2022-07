Milan, ULTIM’ORA: ha firmato! I dettagli del contratto

Il Milan ha rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic per un’altra stagione. La notizia era nell’aria da un po’ e adesso sappiamo che tutto è stato fatto e c’è nero su bianco.

La notizia è freschissima e sancisce di fatto l’accordo tra la società e l’attaccante svedese ancora per un altro anno, quindi fino al 30 giugno 2023. Ci sono anche i dettagli del nuovo contratto: un milione di euro o poco più di base fissa a cui andranno aggiunti bonus in base ai gol e agli assist che Ibra collezionerà in questa stagione.

Ibrahimovic quindi, nonostante i 40 anni e le condizioni fisiche non ottimali, ha deciso di continuare la sua avventura calcistica, e ovviamente lo farà con il suo Milan. Le ultime sul suo percorso di recupero ci dicono che dovrebbe rientrare in campo nel mese di gennaio, ma ovviamente è ancora presto per stabilirlo.

La decisione, soprattutto quella del club rossonero, è stata contestata da alcuni, ma la personalità di un idolo come lui può ancora essere utile alla squadra, come ha sempre spiegato Stefano Pioli, che sarà contento di continuare ad allenarlo e di considerarlo un’alternativa di lusso a Olivier Giroud e al nuovo arrivato Divock Origi.