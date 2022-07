Milan, visita speciale oggi a Milanello: ha incontrato Pioli e Maldini – FOTO

Visita speciale oggi a Milanello. Il celebre ospite ha incontrato Paolo Maldini e Stefano Pioli come mostrano le foto di seguito…

Il ritiro pre-stagionale del Milan continua senza intoppi, con anche liete notizie a far da contorno. Come l’ultima di oggi sul rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese passerà un’altra stagione in rossonero. Sarà quella dei saluti? Staremo a vedere, dato che lo Ibra ci ha abituato a grandi sorprese.

Ma i tifosi sono in attesa dei primi veri colpi di mercato! Sono passati quasi venti giorni dall’inizio della sessione estiva di compravendite, e Paolo Maldini e Frederic Massara attualmente si sono mossi bene soltanto in uscita. Diverse le cessione definite e quelle in via di chiusura. Ma è chiaro che ciò che più importa ai fan rossoneri riguarda i prossimi acquisti.

C’è premura di vedere migliorata la rosa di Stefano Pioli, così da trovarla ben più competitiva la stagione prossima. Il mister rossonero ha parlato chiaro nella prima conferenza, sottolineando il fatto che bisogna prima guardare i giocatori che si hanno a disposizione per poi capire se servano davvero degli innesti.

E Pioli sta osservando con molta attenzione l’evoluzione dei suoi ragazzi, e anche di alcuni nuovi arrivati che non si possono però definire nuovi acquisti, come Yacine Adli e Tommaso Pobega. A Milanello si respira la solita aria di ottimismo e ambizione. Ne potrà essere testimone anche l’ospite di oggi che ha visitato il centro sportivo rossonero.

Milanello, ospite a sorpresa: colloqui con Pioli e Maldini

Ebbene, nel corso della scorsa stagione abbiamo potuto assistere a diverse visite a Milanello di celebri personaggi. Da Clarence Seedorf a Yannick Sinner, per citarne due. Oggi, è stato ospite un personaggio a sorpresa. Parliamo di Diletta Leotta, la nota presentatrice DAZN. Il celeberrimo volto della tv sportiva italiana si è probabilmente recata a Carnago per qualche speciale servizio DAZN sui ritiri estivi delle squadre di Serie A.

La Leotta, come mostrano le immagini, ha avuto dei colloqui con Paolo Maldini e Stefano Pioli, assai probabilmente di sfondo giornalistico. Una visita quella di Diletta che sicuramente ha fatto piacere al club e ai giocatori. E chissà cosa avrà presentato la presentatrice sportiva dell’ambiente d’allenamento rossonero!

Capelli biondi a Milanello ma non è De Ketelaere. [dilettaleotta] #sempremilan 👱‍♀️ pic.twitter.com/jWO9jbKOXa — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) July 18, 2022