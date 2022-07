Calciomercato, l’attaccante riproposto al Milan: Maldini ha già deciso

Ancora una proposta di mercato per il club rossonero. Offerto ancora una volta l’attaccante, ma Maldini e compagnia hanno le idee chiare.

Il mercato estivo non è fatto solo di obiettivi scelti ed osservati dal club in questione. Ma spesso le trattative nascono su intuizione degli agenti e degli intermediari.

Molti infatti i calciatori che, scontenti della loro situazione in una squadra, si affidano agli agenti per cercare nuove destinazioni. Oppure gli svincolati che sperano di convincere team importanti a puntare su di loro.

È il caso di un centravanti che nelle ultime ore è tornato a far parlare di sé. Pare che il suo entourage lo stia proponendo a mezza Serie A, nel tentativo di trovargli una squadra di buon livello entro fine luglio.

Nuovi assalti al numero 9: il Milan si defila?

Da ieri circolano voci su Andrea Belotti, attaccante italiano classe ’93 svincolatosi ormai dal Torino. L’idea dell’ex granata era quella di far terminare il suo contratto e trovare un club più ambizioso. Ma per ora non sono giunte offerte soddisfacenti.

Per questo motivo il suo entourage, guidato dall’intermediario Giovanni Branchini e dalla moglie Giorgia Duro che cura i suoi interessi, ha deciso di riproporre la candidatura del ‘Gallo’ ai maggiori club della nostra Serie A.

Come scrivono oggi i quotidiani, tutte le squadre di vertice italiane si sono interessate all’opzione Belotti a costo zero, tranne… il Milan! La squadra rossonera sembra essere l’unica a cui è stato proposto l’attaccante a non mostrare interesse.

La Juventus potrebbe valutarlo come vice-Vlahovic. L’Inter, se partisse Dzeko, potrebbe inserirlo nel parco attaccanti. Alla Roma non dispiacerebbe come alternativa di Abraham, così come all’Atalanta. Ma più di tutti è interessato il Napoli, in caso di addio di Petagna (che piace al Monza e alla Lazio).

Il Milan invece, che fino a qualche mese fa sembrava in pole per Belotti, ha risposto picche. Paolo Maldini ha le idee chiare: vuole concentrarsi sulle priorità di mercato, ovvero un difensore centrale, un mediano ed un trequartista. In attacco il Milan sembra a posto così, con un Giroud in grande spolvero, un Origi molto motivato ed il rinnovo ufficiale di Ibrahimovic.

Belotti fino a qualche giorno fa sembrava molto vicino al Monaco, club della Ligue 1 francese. Ma l’accordo non è stato raggiunto ed i monegaschi hanno deciso di virare sullo svizzero Embolo. L’ex capitano del Torino si può prendere gratis, ma sembra proprio che il suo futuro non si tingerà di rossonero.