Calciomercato Milan, no del Napoli: sfuma un possibile rinforzo

Il Napoli ha respinto un tentativo del club rossonero per uno dei suoi giocatori: non sembrano esserci spiragli per una trattativa.

I tifosi del Milan sono impazienti di vedere qualche nuovo acquisto. La squadra di Stefano Pioli ha vinto l’ultimo Scudetto, ma ha bisogno di alcuni innesti per confermarsi al top in Serie A e dire la propria anche in Champions League.

In questo momento le trattative più avanzate riguardano Charles De Ketelaere e Japhet Tanganga. Il primo è un fantasista che può giocare anche da attaccante, costa 35 milioni di euro e questa settimana la società rossonera spera di poter concludere l’operazione con il Club Bruges.

L’altro è un difensore centrale in uscita dal Tottenham. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere un incontro con l’entourage e potrebbe esserci un colloquio anche con Fabio Paratici, direttore sportivo degli Spurs. Si punta a un affare in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, no del Napoli per un giocatore

Per quanto riguarda altri ruoli, uno dei calciatori che piacciono parecchio al Milan è Eljif Elmas. Il 22enne macedone sa giocare sia da centrocampista che da trequartista, a volte è stato impiegato pure da esterno. È uno duttile tatticamente e in possesso anche di buone qualità tecniche. Nella passata stagione ha messo insieme 46 presenze, 7 gol e 6 assist.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Mattino, però, il Napoli non ha intenzione di cedere Elmas e ha rifiutato le offerte che sono arrivate. Sia il Milan che il Torino si sono fatti avanti per il giocatore, però probabilmente continuerà a far parte della squadra di Luciano Spalletti.

L’ex Fenerbahce ha un contratto valido fino a giugno 2025 e, secondo il sito specializzato Transfermarkt, il suo cartellino vale 24 milioni oggi. Spalletti lo apprezza molto e solamente un’offerta particolarmente ricca farebbe cambiare idea al Napoli. Difficile immaginare il macedone con la maglia del Milan nella nuova stagione.