Dalla Francia – Milan, nuovo centrocampista: offerta in arrivo

Dalla Francia giunge notizia su una possibile offerta che il club rossonero potrebbe presentare per un centrocampista.

La trattativa per l’ingaggio di Renato Sanches non ha preso la piega auspicata. Nonostante la grande fiducia trapelata per mesi, adesso sembra difficile l’arrivo del portoghese a Milanello. Le speranze non sono ancora completamente svanite, però la dirigenza si deve guardare attorno.

In attesa di capire se Sanches andrà al PSG o se si possa ancora chiudere il suo approdo al Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando anche altre opzioni per il centrocampo. Perso Franck Kessie, andato al Barcellona a parametro zero, è importante prendere un innesto di buon livello.

In queste settimane si è spesso parlato di Douglas Luiz, brasiliano in forza all’Aston Villa. Tuttavia, nonostante un contratto che scade a giugno 2023, il club inglese chiede circa 25 milioni di euro per la cessione e pertanto l’affare è complicato.

Calciomercato Milan, assalto a Veretout?

Dalla Francia i colleghi di Footmercato.net fanno sapere che il Milan è interessato a Jordan Veretout, in uscita dalla Roma. Maldini e Massara devono ancora fare un’offerta, ma sembrano pronti a farla presto. Intanto sanno che il giocatore preferisce indossare la maglia rossonera rispetto a quella del Marsiglia.

Anche l’OM si è messo sulle tracce del centrocampista, il nuovo allenatore Igor Tudor lo vorrebbe nella sua squadra. I rapporti tra i club sono ottimi, la Roma ha già ceduto ai francesi Pau Lopez e Cengiz Under. Le basi per fare nuovi affari ci sono tutte.

Veretout è fuori dai piani di José Mourinho, dunque lascerà la capitale nelle prossime settimane. Un ritorno in Francia non è soluzione sgradita, ma l’ipotesi di approdare nel Milan campione d’Italia e di disputare la Champions League gli piace molto.

L’ex centrocampista di Nantes, Aston Villa e Fiorentina ha un contratto che scade a giugno 2024. Il suo cartellino viene valutato sui 15 milioni. Il Marsiglia è in pressing da un po’ di tempo, vediamo se il Milan si inserirà con prepotenza per assicurarsi il giocatore oppure se virerà su altri obiettivi per la mediana.