Milan, non solo De Ketelaere: tre alternative sul taccuino di Maldini

Il Milan non punta solo ed unicamente De Ketelaere per l’attacco. Se dovesse saltare il belga, non mancheranno le alternative.

Ormai è tutto chiaro. Il Milan in questa settimana proverà a chiudere la trattativa che porta avanti ormai da troppo tempo, quella per Charles de Ketelaere dal Bruges.

Il fantasista è considerato l’obiettivo principale da tempo. Osservato prima da vicino, ha convinto la dirigenza a puntare forte su di lui grazie alle qualità tecniche eccellenti e alla giovane età.

La trattativa con il Bruges è sempre nel vivo, il Milan spera di accelerare e chiudere in breve tempo con un rilancio da 32 milioni di euro. Ma i belgi sono fermi sulla richiesta da almeno 35 milioni. Le sensazioni sono buone, ma non mancano le alternative eventuali per la trequarti.

I tre nomi che possono infiammare il mercato del Milan

Il Milan non può attendere oltre, deve rispondere alle richieste di mister Pioli sul mercato. Ma soprattutto reagire dopo i colpi delle rivali di alta classifica che si stanno rinforzando non poco.

Se l’ultimo rilancio per De Ketelaere andasse a vuoto, secondo Tuttosport Paolo Maldini potrebbe virare su altri obiettivi. Non mancano le idee al direttore dell’area tecnica milanista, che vanta almeno altri tre profili idonei sul suo taccuini.

Impossibile non pensare ad Hakim Ziyech, fantasista ed esterno d’attacco del Chelsea. Il marocchino piace da matti al Milan, anche se l’elevato ingaggio frena tale opportunità. Non è da escludere che il Milan possa tornare all’attacco sperando in una formula di trasferimento temporaneo con ingaggio diviso con i Blues.

Potrebbe tornare in auge anche la pista Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma a giugno sembrava vicino al Milan, visto che Maldini lo considera un futuro crack assoluto. Ora che i giallorossi hanno chiuso per l’ingaggio di Paulo Dybala potrebbero sacrificare Zaniolo sul mercato. L’ipotesi rossonera potrebbe anche tornare in auge a determinate condizioni.

Un altro nome seguito dai rossoneri è Cody Gakpo, un profilo forse meno altisonante ma ugualmente intrigante. L’olandese, con origini del Togo, gioca nel PSV Eindhoven e viene valutato sui 25 milioni di euro. Un esterno d’attacco che può però svariare su tutto il fronte offensivo. Ottimi i report degli osservatori per il classe ’99. Ma tutto dipenderà dalla risposta del Bruges per De Ketelaere.