Sky – De Ketelaere al Milan, siamo al dentro o fuori: la situazione

Confermato il viaggio della dirigenza del Milan in Belgio: si punta a chiudere l’acquisto di De Ketelaere.

Il Milan vuole accelerare la trattativa per l’acquisizione di Charles De Ketelaere. Domani Paolo Maldini e Frederic Massara saranno in Belgio proprio per provare ad assicurarsi il giocatore.

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, i due dirigenti partiranno poco prima di pranzo dall’Italia. Il senso di questo viaggio è accelerare i tempi dell’operazione. Il Club Bruges sta un po’ giocando al rialzo, forte di alcune offerte arrivate dalla Premier League.

Il Milan ha due certezze. La prima è quella di voler investire tanti soldi, ovvero 30 milioni di euro più 2 bonus; la seconda è che il giocatore ha scelto di indossare la maglia rossonera. In virtù di questi fattori, Maldini e Massara comunicheranno al Club Bruges la volontà di comprare De Ketelaere alla cifra indicata. Non si parteciperà ad aste.

Calciomercato Milan, dentro o fuori per De Ketelaere: le ultime news

Se il blitz dovesse andare bene, il 21enne talento belga potrebbe essere a Milano già giovedì. Se dovesse andare male, il Milan cambierebbe totalmente obiettivo. A quel punto potrebbe puntare su un giocatore meno di prospettiva e più pronto, ad esempio Hakim Ziyech del Chelsea.

Una parte del tesoretto per De Ketelaere verrebbe anche investito per un nuovo difensore centrale e per un centrocampista. Vedremo che notizie arriveranno dal Belgio nella giornata di mercoledì. Maldini e Massara sperano di chiudere l’affare e di regalare a mister Stefano Pioli il forte talento belga.