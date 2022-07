Sky – Milan, blitz per De Ketelaere: assalto finale

Aggiornamenti cruciali da Sky Sport sulla trattativa del Milan per il talento. C’è il giorno in cui l’affare potrebbe chiudersi definitivamente…

Obiettivi chiari e noti a tutti. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero chiudere molto presto due affari, specificatamente nel corso di questa settimana. Partiamo dal primo, il più impellente. Charles De Ketelaere al Milan è solo una questione di tempo, a confermarlo è Sky Sport stasera.

Il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto un quadro riassuntivo della situazione. L’affare tra Milan e Club Brugge potrebbe chiudersi definitivamente nella giornata di mercoledì. C’è così tanta convinzione della scelta che si muoveranno di persona Paolo Maldini e Frederic Massara per prelevare il ragazzo dal Belgio.

Difatti, Di Stefano ha raccontato che il duo dirigenziale è pronto a partire per Bruges nelle prossime ore. L’offerta è sempre la stessa. Il Milan non ha intenzione di alzare la posta, ma di accontentare le richieste minime del Club Brugge. Quindi 30-35 milioni di euro la cifra finale della proposta rossonera, bonus inclusi.

Maldini e Massara contano tanto sulla volontà del giocatore, che già domenica ha praticamente salutato la tifoseria al termina della Supercoppa del Belgio, dove proprio il Club Brugge ha trionfato e Charles non ha giocato nemmeno un minuto. Non ci resta dunque che attendere.

Milan, scelta fatta sul difensore: incontro col dirigente

Per quanto riguarda l’obiettivo in difesa anche questo è ormai dichiarato. Si tratta concretamente con il Tottenham per Japhet Tanganga, l’inglese dal grande potenziale. Anche su questo fronte arrivano novità concrete. Stasera, riporta Sky Sport, è sbarcato in Italia Fabio Paratici, l’ormai Direttore Sportivo degli Spurs.

Il dirigente ex Juventus potrebbe incontrare nelle prossime ore Maldini e Massara a Casa Milan. Una notizia che si sposa con quella circolata nelle ultime ore circa l’arrivo a Milano anche degli agenti di Tanganga. Il Milan tratterà per il prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe mettere d’accordo tutte le parti.

Il Tottenham ha aperto alla cessione del difensore, e adesso bisognerà soltanto comprendere l’esito della trattativa. La sensazione è che questa settimana potrà essere molto importante per il mercato del club rossonero!