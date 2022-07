Kessie, tackle duro su Ansu Fati: i tifosi lo attaccano – VIDEO

L’ex centrocampista del Milan subito protagonista di un intervento deciso sul suo nuovo compagno di squadra

Come sappiamo la stagione appena passata è stata l’ultima con la maglia del Milan per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha deciso di non rinnovare con i rossoneri ed è andato a giocare con il Barcellona.

Nonostante i fischi dell’ultima parte di stagione, alla fine il classe ’96, anche grazie alla vittoria dello scudetto, ha comunque lasciato nei tifosi rossoneri un ricordo positivo nel complesso. Ora il suo presente è con la maglia blaugrana e il giocatore non ha perso tempo a calarsi nella dimensione Barca, mettendosi in mostra già nella fase di preparazione.

Kessie ha fatto il suo debutto con i catalani nella prima amichevole contro Olot e ora è in tournée negli States con la squadra. In Spagna si sono subito accorti che il suo modo di giocare si allontana decisamente dal credo barceloniano fatto di tiki taka e gioco raffinato e infatti è gia diventato virale un suo contrasto con il compagno di squadra Ansu Fati.

Durante una partitella di allenamento a campo ridotto il centrocampista è intervenuto in modo molto decisivo sul giovane attaccante, facendolo letteralmente volare per aria. Il gioco continua perché il contrasto è effettivamente sul pallone. Kessie ha preso sul serio subito gli allenamenti con la sua nuova squadra e i suoi tifosi in parte non hanno gradito. Si augurano invece che possa fare questi interventi nel Clasico contro il Real Madrid.