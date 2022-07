De Ketelaere, è iniziata la missione: Maldini e Massara in volo

I due dirigenti del Milan sono partiti alla volta del Belgio per provare a chiudere l’operazione e regalare il fantasista a Pioli

Oggi è il De Ketelaere-day. Secondo gli organi di stampa è la giornata di oggi che sarà decisiva per quanto riguarda la trattativa per il talento belga al Milan. Lui è il prescelto per la trequarti e si proverà a portarlo a Milano.

Nei giorni scorsi era stato anticipato di questo volo in programma da parte di Maldini e Massara per il Belgio ed è così. I due dirigenti sono partiti e proveranno a sbloccare definitivamente l’affare con il Club Brugge. Il jolly offensivo del 2001 è considerato il profilo ideale per rinforzare quella zona di campo per i rossoneri, e anche Stefano Pioli è d’accordo e non vede l’ora di poterlo avere a disposizione.

Battuta anche la concorrenza di altri club, in particolare quelli di Premier League. Infatti l’allenatore del Leeds ha ammesso che CDK non è più l’obiettivo primario per sostituire Raphinha, andato al Barcellona, e ora gli obiettivo sono altri. Questo perché egli stesso ha detto che il giocatore belga “non sarà disponibile”.

In viaggio per chiudere: si cerca l’accordo a 32 milioni

Maldini e Massara sono volati in Belgio quindi per trovare l’accordo e chiudere. I rossoneri presenteranno un’offerta da 32 milioni di euro, tra parte fissa e bonus aggiuntivi, una cifra davvero importante. Si tratta di qualcosa appena in meno alla richiesta ufficiale del Club Brugge che voleva 35 milioni, ma la distanza è davvero poca e il buon esito dell’affare non sembra affatto in discussione.

Si tratterebbe di un colpo assolutamente di primo livello, sia per le grandi qualità in prospettiva del ragazzo, che per la sua capacità di ricoprire più ruoli dell’attacco. De Ketelaere può infatti agire sia come esterno alto, su entrambe le fasce, sia in zona centrale dietro la punta, ma all’occorrenza può anche fare il centravanti vista la sua imponente stazza e il suo feeling con il gol.