Manchester City, seconda maglia ispirata al Milan: il video di presentazione è bellissimo

Il Manchester City ha ufficializzato la seconda maglia per la stagione 2022/2023: sarà rossonera e ispirata al Milan.

È periodo di presentazioni delle varie divise delle squadre di calcio per la nuova annata sportiva. Quelle casalinghe sono state ormai tutte rivelate, mentre ci sono quelle da trasferta e le terze maglie ancora da mostrare.

Oggi il Manchester City ha ufficializzato la sua seconda maglia, realizzata da Puma, per la stagione 2022/2023. Presenta delle strisce rossonere in diagonale e lo slogan della campagna è “Inspired by Milan, made in Manchester“. Nel video viene chiaramente detto che la divisa è ispirata al Milan.

Il Manchester City ha già vestito di rossonero nella sua storia. Tutto nacque al termine della stagione 1967/1968, quando il Diavolo vinse lo Scudetto e la Coppa della Coppe. La dirigenza del club inglese rimase impressionata dalla squadra italiana e decise di imitarne il kit. Nella finale di FA Cup vinta nel 1969 indossarono proprio quei colori.

I Citizens hanno indossato per l’ultima volta la maglia rossonera nell’annata 2011/2012, quella in cui tornarono a vincere la Premier League a distanza di 44 anni dall’ultima volta. La squadra era allenata da Roberto Mancini e in organico c’era pure Mario Balotelli. Adesso ritornano i colori del Milan, club da sette Champions League, una coppa che il Manchester City sogna di vincere dopo i ricchi investimenti di questi anni.