Milan Femminile, ufficiale: doppio rinnovo e due nuovi acquisti

Arriva l’ufficialità della doppia firma sui rinnovi di contratto, importanti in particolare per la squadra femminile del Milan.

Iniziata ufficialmente oggi la nuova stagione del Milan Femminile. La squadra ‘in rosa’ si è ritrovata oggi, 20 luglio, presso il centro sportivo Vismara per dare il via ai lavori sul campo.

Le rossonere puntano a far meglio dello scorso campionato, che le ha viste arrivare al terzo posto, dunque mancando la qualificazione per la Women Champions League 2022-2023.

Intanto oggi sono spuntate diverse novità per la squadra femminile. Il Milan ha comunicato, tramite il proprio sito web ufficiale, un doppio rinnovo contrattuale: quello dell’allenatore Maurizio Ganz e della dirigente operativa Elisabet Spina, entrambi fino al 2024.

Questo il messaggio ufficiale: “Le rossonere hanno ritrovato Maurizio Ganz: l’allenatore alla sua quarta stagione sulla panchina del Milan sarà alla guida della squadra fino al 30 giugno 2024. Come il Mister, ha firmato il rinnovo anche Elisabet Spina, Head of Women Football del Club, dando continuità al progetto di sviluppo del settore femminile”.

Oggi anche un doppio nuovo colpo per il Milan Femminile

Non solo rinnovi. Il Milan Femminile ha anche ufficialmente arricchito la propria rosa di prima squadra, con un doppio arrivo molto speciale. Sono state ingaggiate infatti due calciatrici che hanno una caratteristica particolare: sono gemelle.

Si tratta delle sorelle Kamila e Michaela Dubcova. Due giocatrici native della Repubblica Ceca, giunte assieme al Vismara per cominciare l’avventura rossonera. La prima già militava in Italia, nelle fila del Sassuolo, mentre per la seconda (dopo l’esperienza in neroverde) il trasferimento arriva dallo Slovacko.

Per entrambe pronte un contratto fino al 30 giugno 2024, come rivelato da acmilan.com. Si comincia a rinnovare dunque la rosa a disposizione di mister Ganz.