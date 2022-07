Milan, ufficiale l’ultima amichevole: avversario, data e ora

L’AC Milan ha reso noto l’ultimo appuntamento delle amichevoli estive. Pochi giorni prima dell’inizio del campionato, i rossoneri disputeranno un’ultima trasferta…

I rossoneri di Stefano Pioli continuano la preparazione in vista del prossimo campionato. Il mister vuole ottenere il massimo dai suoi ragazzi, e in tal senso le amichevoli estive saranno molto utili. Dei banchi di prova per testare al meglio i giocatori, e comprenderne la funzionalità in rosa.

La prima amichevole ufficiale, quella contro il Colonia per la Telekom Cup, è stata un vero successo. Il Milan ha dimostrato di non aver assolutamente smarrito i suoi connotati offensivi, e i due gol di Giroud, con le azioni che hanno portato alle reti, sono stati una vera gioia per gli occhi.

Ovviamente, ci saranno tanti altri test importanti prima dell’inizio del campionato. Sabato 23 luglio, i rossoneri partiranno alla volta dell’Austria per concedersi qualche giorno di ritiro “spirituale”, ma nel frattempo continueranno a girare l’Europa e disputare amichevoli anche molto suggestive.

La prima si giocherà proprio sabato in Ungheria contro lo ZTE. Poi sarò il turno delle amichevoli contro Wolfsberger e Marsiglia, che avranno luogo rispettivamente il 27 e il 31 luglio. Ma quello contro i francesi non sarà l’ultimo friendly match dell’estate.

Milan, l’ultima amichevole contro un club di Serie C

L’AC Milan ha fatto sapere che l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato (13 agosto) si giocherà il 6 agosto. A far da avversario il Vicenza. Ebbene, come reso noto dal Milan, la partità avrà inizio alle ore 19.00 presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza.

Un test non particolarmente impegnativo, dato che la squadra veneta milita nella terza serie. Ma può essere sicuramente una importante occasione per mettere gli ultimi minuti nella gambe e provare i tatticismi che Pioli vuole improntare alla sua squadra.