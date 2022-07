Dalla Spagna – Milan, colpo dal Barcellona: indiscrezione clamorosa

In Spagna danno il club rossonero interessato a uno dei calciatori del Barcellona, squadra bisognosa di fare cessioni.

Il Barcellona sta mettendo a segno diversi colpi importanti, ma non può ancora inserirli in lista perché ha dei problemi di bilancio. Ha la necessità di vendere e abbattere i costi per far giocare calciatori come Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha e Robert Lewandowski.

Ci sono diversi elementi della squadra di Xavi che sono considerati sacrificabili. Ad esempio Neto, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Frankie De Jong, Riqui Puig, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite e Memphis Depay. La dirigenza blaugrana sta lavorando per sfoltire l’organico, ma non è semplice.

La cessione più pesante e utile al bilancio è certamente quella di De Jong, per il quale il Manchester United è disposto a investire oltre 70 milioni di euro. Il presidente Joan Laporta, però, conta di liberarsi anche di diversi altri esuberi.

Calciomercato Milan, interessa un esubero del Barcellona?

In Spagna i colleghi di Fichajes.net danno il Milan interessato a Memphis Depay, già più volte accostato al club rossonero in passato. La fonte spiega che la dirigenza apprezza molto il 28enne olandese, un giocatore di livello internazionale e capace di giocare in più ruoli.

Tuttavia, siamo parecchio scettici su questa ipotesi. Depay non ha costi compatibili con la filosofia che adotta il Milan sul calciomercato, inoltre occupa posizioni nelle quali Stefano Pioli al momento è coperto. Quella che arriva dalla Spagna ci sembra una boutade poco realistica.

Fichajes.net aggiunge anche due società della Premier League come pretendenti, il Tottenham e il Manchester United. Gli Spurs hanno effettivamente bussato alla porta del Barcellona per chiedere informazioni sul giocatore, valutato circa 20 milioni. I Red Devils possono valutare il suo ingaggio in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Depay ha già giocato a Old Trafford in passato e con scarso successo, potrebbe prendersi una rivincita eventualmente.

L’ipotesi Milan, come detto in precedenza, non appare affatto percorribile. L’ex Lione comunque può cambiare squadra e un profilo come il suo fa gola a più società europee.