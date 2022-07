Domani De Ketelaere: cambia il mercato del Milan

Attese novità per De Ketelaere. Il suo arrivo può cambiare il futuro di altri calciatori. Ecco come può essere il calciomercato del Milan

E’ Charles de Ketelaere l’obiettivo numero per il Milan. Il club sta facendo di tutto per mettere le mani sul talento belga.

Il viaggio a Brugge di Paolo Maldini e Frederic Massara non è bastato per far vestire di rossonero il classe 2001 ma l’ottimismo è ancora tanto. Il Milan è intenzionato a mettere sul piatto più di 30 milioni di euro e dei bonus. Difficilmente si andrà oltre.

Come riporta Sky Sport, nella giornata di domani, i rossoneri si aspettano una risposta definitiva da parte del Club Brugge.

Una volta risolta la questione De Ketelaere, si guarderà avanti. Agli altri obiettivi di mercato, per il centrocampo, per l’esterno e per la difesa.

E’ evidente che se il belga dovesse sfumare, si dovrà trovare un altro calciatore, che rafforzi la trequarti. Ma da De Ketelaere dipende anche il futuro di altri possibili colpi. Sky Sport, sottolinea, infatti, che con l’acquisto del belga, il Milan proverà a chiudere per Tanganga in prestito. In caso l’affare saltasse, Maldini e Massara potrebbero investire i soldi risparmiati su Ziyech e Ndicka.