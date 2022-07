Milan, il divertente spot con mister Pioli per l’acqua Lete – VIDEO

Il nuovo spot del Milan, con protagonisti mister Stefano Pioli ed alcuni suoi calciatori, che sponsorizza uno dei maggiori partner.

Uno dei punti di forza del Milan durante la gestione Elliott Management ha riguardato certamente la crescita del brand, soprattutto in termini di valore economico.

Una strategia, voluta fortemente dall’a.d. Ivan Gazidis, che è passata anche dalle numerose partnership e sponsorizzazioni reperite negli ultimi anni. Accordi interni che hanno accresciuto il valore e la riconoscibilità del Milan.

Tra gli sponsor minori, ma comunque di grande rilievo e buon impatto mediatico in Italia, spunta Lete. Ovvero la nota marca di acqua minerale che è partner del Milan ormai da qualche tempo.

Proprio in tal senso, oggi il Milan ha pubblicato sui propri account ufficiale un simpatico video per promuovere la partnership tra il club rossonero e l’acqua Lete.

Lo spot comincia con mister Stefano Pioli, che si siede nella sala stampa di Milanello come per dare il via ad una classica conferenza. Il tecnico però si rivolge a qualcuno del pubblico chiedendogli di passargli dell’acqua.

Da quel momento entrano in gioco alcuni calciatori del Milan, intenti a passarsi una bottiglietta d’acqua Lete. Comincia Pierre Kalulu, seduto su una panchina del campo di Milanello, che la porge ad Antonio Mirante. Il portiere la lancia in lontananza ed arriva tra le mani di Brahim Diaz durante il riscaldamento del trequartista spagnolo.

Nel video anche il neo arrivato Yacine Adli, che riceve la bottiglietta al volo nella palestra di Milanello, la osserva e la lancia a sua volta fino ad arrivare tra le mani di Pioli. Il mister finalmente può bere la tanto agognata acqua minerale.

💧 When #ACMilan takes to the field, @Acqua_Lete comes into play. Ready for a new season together! 👊

💧 Quando il Milan scende in campo, Acqua Lete entra in gioco. Pronti per una nuova stagione insieme! 👊#SempreMilan #acqualete #acquadellosport #acquaperglisportivi pic.twitter.com/sizRDMGCOg

— AC Milan (@acmilan) July 21, 2022