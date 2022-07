Milan, Paratici in città: la verità sull’incontro per Tanganga – VIDEO

Il dg del Tottenham è a Milano e in molti pensano a un incontro con la società rossonera per parlare del difensore

Negli ultimi giorni il mercato in entrata del Milan è tornato a muoversi e non poco. Dopo il viaggio in Belgio per De Ketelaere la dirigenza rossonera è tornata a lavorare a Milano e ha tanti incontri in agenda.

Maldini e Massara hanno infatti ancora tanto da fare per completare e sfoltire la rosa di Stefano Pioli, che al momento è priva ancora di due o tre pedine essenziali per essere competitiva su più fronti e in tutti i reparti. La società sa bene che servono ancora un tre quartista, un mediano e un difensore centrale.

A tal proposito, dopo aver perso l’obiettivo principale, ovvero Sven Botman, i rossonero hanno studiato vari profili e negli ultimi giorni più che è apparso più vicino è il centrale del Tottenham, Japhet Tanganga. Il classe ’99 è considerato un ottimo profilo per completare il pacchetto dei difensori e gli Spurs avrebbero aperto al prestito. Nelle ultime ore non ci sono stati aggiornamenti importanti ma oggi c’è una piccola novità.

Il ds degli Spurs è a Milano ma per ora tutto tace

Parliamo del fatto che nella giornata di oggi è stato avvistato per le strade di Milano Fabio Paratici, dg del Tottenham. A svelarlo è Calciomercato.it che riporta le immagini del dirigente in giro per città meneghina. Si fa presto a pensare a un possibile incontro con Maldini per parlare del passaggio del difensore al Diavolo, ma per ora non c’è stato nessun contatto. Calcioemrcato.it specifica che non ci sono stati sviluppi significativi negli ultimi giorni e quindi il mistero si infittisce.

Nel frattempo il Milan ha preso in considerazione un’altra ipotesi per rinforzarsi in difesa e l’ultima pista porta a Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte. La Bild ha confermato l’interesse della società rossonera e quindi ora i profili da tenere sott’occhio per questo ruolo sono due.