Milan, sfumano due talenti: li aveva segnalati Moncada

Il Milan aveva seguito questi due prospetti made in Francia, ma oggi è arrivata la notizia della doppia beffa sul mercato.

Tra i punti di forza del Milan sul mercato spicca la gestione degli osservatori in giro per il mondo. Il club ha da subito puntato su una rete affidabile di talent-scout.

In questo modo Paolo Maldini è riuscito ad accaparrarsi elementi del calibro di Kalulu, Saelemaekers e Adli, visti da vicino e segnalati da chi si intende di talenti e di calciatori di prospettiva.

Merito di ciò è soprattutto di Geoffrey Moncada, il giovane capo dell’area scouting del Milan. Il dirigente monegasco ha in particolare una certa attenzione per la Ligue 1 ed i talenti che sbocciano in Francia. Moncada però ha subito un paio di delusioni nelle ultime ore: due talenti da lui seguiti e segnalati sono stati soffiati al Milan.

I due giovani francesi non giocheranno al Milan: ecco dove andranno

Tra i report degli ultimi mesi di Moncada ai colleghi rossoneri spuntava un giovanissimo attaccante considerato già pronto per il grande salto. Un centravanti scuola Bordeaux, dunque ex compagno di squadra del neo acquisto Yacine Adli.

Si tratta di Sekou Mara, 19enne franco-senegalese che era stato osservato da Moncada e dai suoi collaboratori già nei mesi scorsi. Un calciatore veloce e con senso del gol, tanto da realizzare già 7 reti in campionato. Ma non giocherà nel Milan: oggi è stato ufficializzato il suo trasferimento al Southampton, che lo ha strappato alla concorrenza per 11 milioni di euro.

Non ancora ufficiale, ma ormai molto vicino, l’addio anche ad un altro talento francese che piaceva al Milan. Ovvero il centrocampista classe 2003 Warren Bondo. Un giocatore molto seguito e dalle grandi speranza, che però paradossalmente ad oggi è ancora senza squadra.

Dopo la scadenza di contratto con il suo Nancy, Bondo sta valutando alcune proposte. Il Milan si era interessato lo scorso anno al suo talento, ma sembra essere finito in secondo piano. Le mani sul 19enne le ha messe però Adriano Galliani, che sembra pronto ad ingaggiarlo per il suo Monza come ennesimo colpaccio estivo.

Bondo, centrocampista titolare nell’Under 19 francese, sbarcherà dunque in Italia ma non in zona Milanello. La sua prossima casa sarà la Brianza e rischia di rappresentare una sorta di rimpianto per i rossoneri.