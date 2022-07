Milan, svolta Renato Sanches: l’annuncio del Lille

Il club francese comunica la decisione presa sul centrocampista: l’allenatore ha deciso cosa fare

Da qualche giorno non c’erano grandi aggiornamenti sul fronte Renato Sanches e sulla trattativa portata avanti da mesi dal Milan con il suo entourage e con il Lille. Gli ultimi eventi hanno un po’ raffreddato la pista ma il giocatore è ancora in orbita rossonera.

Maldini e Massara hanno da tempo scelto il classe ’97 come perfetto sostituto di Franck Kessie e Pioli lo vedrebbe molto bene in mezzo al campo con i vari Tonali, Bennacer e gli altri. Tuttavia l’inserimento del Psg di qualche settimana fa ha complicato e non poco le cose, con il ragazzo che è molto tentato di trasferirsi sotto la Tour Eiffel.

I parigini rappresentano una destinazione particolarmente gradita anche dal procuratore Jorge Mendes, che ha di fatto messo i bastoni fra le ruote al Milan in questo affare. Nella giornata di ieri il presidente Letang ha confermato che il suo futuro è tra Parigi e Milano e che sarà lui a decidere, ma al momento il portoghese rimane a tutti gli effetti un calciatore del Lille e nei prossimi giorni si aggregherà al ritiro.

Lille in Spagna, Renato Sanches parte col gruppo

Secondo quanto riportato infatti da RMC Sport, il centrocampista farà parte del gruppo che partirà per lo stage in Spagna. Il nuovo tecnico del club francese, Paulo Fonseca, ha convocato anche lui per la spedizione che partirà giovedì e rientrerà il 30 luglio. con il nuovo gruppo del Lille quindi, con molti giovani e con i nuovi acquisti, ci sarà anche l’ex Bayern, che comunque rimane prossimo all’addio.

Il centrocampista comincerà quindi ad allenarsi con la sua squadra, con il contratto che scade però nel 2023. Le offerte dei rossoneri e dei parigini non hanno ancora soddisfatto le aspettative del Lille, ma probabilmente a breve ci saranno novità. I rossoneri comunque continuano a tenere aperte anche altre piste per il ruolo, visto come è andata a finire con Botman.