Gerry Cardinale in Italia: svelato il motivo

Gerry Cardinale in Italia ma niente a che vedere con il Milan. Il numero uno del fondo americano Red Bird sarà a Capri: ecco il motivo

Gerry Cardinale torna in Italia. Il numero uno di Red Bird, come riporta IlSole24Ore, passerà qualche giorno a Capri, per motivi personali.

Nulla a che vedere, dunque, con il Milan: Cardinale – si legge – sta proseguendo l’attività di fund raising, per trovare i capitali utili a portare a termine il closing di settembre per l’acquisizione del club rossonero da Elliott.

E’ dunque la prima volta che il numero uno del fondo americano torna in Italia, dopo lo sbarco a Milano dello scorso giugno.