Milan, ancora conferme: adesso l’affare è possibile

Ancora conferme sul possibile colpo che il Milan potrebbe mettere a segno in Bundesliga. Spuntano le cifre dell’affare…

Al momento, il caos si è abbattuto sul mercato del Milan! Dalla fase di totale stallo dovuta al cambio di proprietà, adesso Maldini e Massara stanno trattando così tanti nomi che si fatica a fare dei pronostici. Charles De Ketelaere è sicuramente l’obiettivo numero uno, ma i due dirigenti stanno sondando diverse numerose piste.

Rimanendo sul fronte trequartista, nelle ultime ore è stato detto che se il Milan non dovesse riuscire nell’acquisto del talento belga, allora punterebbe tutto su Hakim Ziyech, il marocchino del Chelsea. In realtà, pare che l’ex Ajax sia visto unicamente come esterno destro d’attacco, e quindi non adatto a ricoprire il ruolo di trequartista sotto la punta.

Ci sono parecchie incognite, ma la volontà più assoluta è quella di chiudere per De Ketelaere tra lunedì e martedì della prossima settimana. L’altro fronte sul quale Paolo e Frederic stanno lavorando sodo è quello del difensore. Si è parlato tanto Japhet Tanganga, il centrale del Tottenham che il Milan vorrebbe prelevare in prestito con diritto di riscatto. Al momento si tratta con Fabio Paratici, con il quale c’è stato un incontro di persona, ma la sensazione è che non sarà semplice trovare la quadra. Gli Spurs infatti vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto nell’affare.

Ecco che, data l’incertezza, la dirigenza del Milan ha messo nel mirino un altro profilo di difesa molto suggestivo. I tifosi già lo sognano, ed arrivano ulteriori conferme sull’interesse dei rossoneri.

Milan, l’affare è possibile: Romano conferma

È Evan Ndicka il nome che attualmente sta impazzando nelle discussioni di mercato del Milan. Il classe 1999 dell’Enitracht Francoforte ha conquistato i tifosi rossoneri. Pare che Maldini e Massara abbiano già contattato la dirigenza tedesca, chiedendo informazioni. Ovviamente, i rossoneri sono allettati dal contratto in scadenza nel 2023 di Evan.

Una condizione che potrebbe favorire la sua cessione. Peccato però che l’Eintracht non è disposto a fare sconti. Fabrizio Romano ha chiarito e confermato il grande interesse del Milan per Ndicka, precisando anche i margini economici dell’affare. Il Francoforte, come già circolato nelle scorse ore, non vuole disfarsi del suo difensore centrale per meno di 20-25 milioni di euro.

Evan è considerato un astro nascente in Bundesliga, uno dei più grandi talenti. Ha passato l’ultima stagione in primo piano all’Eintracht, vincendo anche l’Europa League da protagonista. Fattori che giustificano le pretese dei tedeschi. Non è ancora chiaro se il Milan vorrebbe il giocatore in prestito o sarebbe disposto ad un esborso economico.

Ma gli aggiornamenti di Fabrizio Romano fanno pensare di più alla seconda ipotesi. Difatti, il giornalista ha riportato a Sky Sport Germania che l’affare è davvero possibile e che adesso il Francoforte e il giocatore aspettano soltanto la prima mossa del Milan! Già oggi, il DS del Francoforte avevano confermato alla stampa l’interesse dei rossoneri, sottolineando però che nessuna offerta è ancora arrivata.