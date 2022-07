Milan, niente accordo per De Ketelaere: arriva la svolta

Le ultimissime notizie legate a Charles de Ketelaere. La fumata bianca non è ancora arrivata: ecco come è andato l’ultimo contatto tra le parti

Erano attese novità su Charles de Ketelaere in queste ore e puntualmente sono arrivate. La trattativa per portare al Milan il talento belga non ha ancora visto la fumata bianca: le parti si sono risentite in questo venerdì senza però arrivare ad un accordo.

Le posizioni dei rossoneri del Club Brugge, infatti, non sono cambiate: i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 30 milioni di euro più 2 di bonus. La squadra belga, invece, ne vorrebbe almeno 35, avendo tra le mani l’offerta di 37 milioni del Leeds.

Le parti, come si evince dalle cifre, non sono distanti ma qualcuno deve fare un passo indietro. Tutto è dunque rinviato. Andrà capito se il Milan deciderà di alzare l’offerta o cambierà obiettivo. Secondo gazzetta.it le possibilità di vedere in rossonero de Ketelaere sono in calo, non terribile, ma in calo – rispetto a ieri.

Partita ancora da giocare

La partita resta comunque aperta e inevitabilmente i prossimi giorni saranno decisivi. E’ molto probabile che non si decida di andare oltre lunedì-martedì. Domenica, nel frattempo, il Club Brugge sarà chiamato a scendere in campo, per la prima di campionato. Si prevede una nuova panchina per De Ketelaere, che in un modo o nell’altro, lascerà il Belgio.

Lui vuole il Milan e un accordo tra la società rossonera e l’entourage del calciatore è stato trovato ma ora serve quello tra i due club. Senza è probabile che decida di chiudere velocemente Ziyech ma attenzione alle possibile sorprese. Ma in questo momento le attenzioni sono rivolte a De Ketelaere, almeno ancora per qualche altro giorno.