Milan, quando si gioca la prossima amichevole: data, ora e avversario

Il programma della pre-season dei rossoneri continua: ecco quando ci sarà il prossimo test per la squadra di Pioli

Il Milan continua la sua preparazione in vista dell’inizio della stagione, che prenderà ufficialmente il via il 13 agosto quando i rossoneri ospiteranno l’Udinese a San Siro per la prima giornata di campionato.

Fino ad ora i rossoneri hanno svolto un buon ritiro a Milanello e hanno pian piano ritrovato tutti gli elementi della rosa. Stefano Pioli sta ora lavorando con la rosa al completo e sta studiando le varie soluzioni e i vari schemi, in attesa anche dei nuovi arrivi, che appaiono davvero imminenti.

Sono andati bene anche i primi due test amichevoli contro il Lemine Almenno a Milanello, vinto per 3-0, e in Germania contro il Colonia, chiudo 2-1 per i rossoneri. Adesso il Diavolo si prepara ad affrontare la seconda parte della pre-season, che si svolgerà dal 23 al 27 luglio in Austria. Proprio lì è in programma la terza amichevole di questo ritiro, il prossimo avversario è lo Zalaegerszegi TE FC, formazione del massimo campionato ungherese. Il match si giocherà sabato 23 luglio alle ore 18:00.

Mercoledì 27 luglio i rossoneri giocheranno invece contro gli austriaci del Wolfsberger, mentre domenica 31 saranno impegnati al Velodrome con il Marsiglia di Tudor. Tutti questi match saranno visibili in chiaro per i tifosi rossoneri, sui canali di Sportitalia. Il programma delle amichevoli si chiuderà poi il 6 agosto con il test contro il Vicenza.

Programma amichevoli:

ZTE-Milan – 23 luglio ore 18

Wolfsberger-Milan – 27 luglio ore 19

Marsiglia Milan – 31 luglio ore 18

Milan-Vicenza – 6 agosto ore 19