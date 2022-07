Milan, seconda maglia portiere: è bellissima – FOTO

Oggi, l’AC Milan ha presentato in via ufficiale il nuovo kit da trasferta per la stagione 2022/2023. La maglia dei portieri è davvero meravigliosa!

Oggi è stata un’altra bella giornata per i tifosi del Milan, che in attesa dei grandi colpi di mercato, si sono potuti godere l’uscita della nuova maglia da trasferta. Il club rossonero ha di fatto presentato con PUMA il kit away per la stagione 2022/2023. Maglia, pantaloncini e calzettoni prevalentemente di colore bianco.

Una divisa che riprende quella della stagione 1984/1985, e che è stata rivisitata in simbolo delle sette Champions League vinte dal Diavolo negli anni. Nella stagione che verrà, la squadra di Stefano Pioli è chiamata a raggiungere obiettivi importanti in Europa. Certamente non la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie, ma l’accesso agli ottavi della competizione è di sicuro una meta prefissata.

La nuova divisa, che verrà indossata nelle gare in trasferta, presenta difatti sette linee orizzontali che si propagano sul fronte della maglia. Sette come le Champions vinte dal Milan dal 1963 al 2007. Ma dando un’occhiata attenta al nuovo Kit salta all’occhio quella dei portieri, ovvero quella che indosserà Mike Maignan in primis, e anche Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante quando chiamati in causa.

La maglia è davvero suggestiva e affascinante. Di colore bordeaux/vinaccio, presenta delle sottili figure geometriche al centro, simili a dei triangoli rivoltati. Sui social, è stata molto apprezzata la nuova seconda divisa dei portieri rossoneri. Ovviamente, il testimonial ufficiale della maglia per il Milan è stato Mike Maignan. A guardarla, pare che quella t-shirt sia stata creata apposta per lui!