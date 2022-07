Milan, un’altra cessione: via a titolo definitivo

Con grande sorpresa, apprendiamo da Gianluca Di Marzio che il rossonero è stato ceduto a titolo definitivo. Altro colpo in uscita di Maldini e Massara!

A differenza del mercato in entrata, quello in uscita sta proseguendo a gonfie vele per il Milan! Paolo Maldini e Frederic Massara hanno portato a termine diverse vendite, soprattutto di esuberi ormai non rientranti nel progetto tecnico rossonero.

Mattia Caldara, Samuel Castillejo e Leo Duarte le più importanti. Il primo è andato in prestito allo Spezia, mentre lo spagnolo e il brasiliano sono stati ceduti a titolo definitivo uno al Valencia e l’altro al Başakşehir. In termini economici, il Milan ha guadagnato pochissimo, ma fare spazio era e rimane un fattore molto importante in vista dei prossimo obiettivi ambiziosi.

E non è finita qui. Il club rossonero ha portato a compimento anche cessioni importanti di parecchi giovani della Primavera, come Nasti, Tsadjout e Colombo. La lista degli uscenti è ancora lunga. In Prima Squadra dovrebbero presto salutare Daniel Maldini e Tiemouè Bakayoko.

Il figlio d’arte è diretto in prestito all’Hellas Verona, mentre il secondo risolverà in anticipo il prestito al Milan scegliendo una nuova meta – al momento il Valencia di Gattuso è in pole! Oggi, però, arriva un’ulteriore notizia sulle cessioni del Milan. Maldini e Massara hanno fatto ancora spazio. Difatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, è stata definita la vendita di Alessandro Plizzari.

Il portiere, da sempre definito di grande talento, non ha mai avuto l’occasione per mettersi in mostra. Era rientrato nelle gerarchie della Prima Squadra, ma con Antonio Mirante rimasto al Milan a fare il terzo non c’è stato più spazio per il giovane classe 2000. Maldini e Massara, in accordo con lo staff tecnico e la proprietà, hanno deciso di cedere a titolo definitivo Alessandro Plizzari.

Come riferito da Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, il portiere si trasferirà in Serie C al Pescara. Dopo una lunga serie di prestiti, finisce definitivamente la storia tra Plizzari e il Milan!