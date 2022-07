“Sarà quasi impossibile”: l’annuncio che spiazza il Milan

Dal Belgio giungono notizie sulla trattativa tra Milan e Club Bruges per De Ketelaere: questi possono essere giorni decisivi.

Paolo Maldini e Frederic Massara mercoledì erano volati in Belgio nella speranza di chiudere l’acquisto di Charles De Ketelaere, ma così non è stato. Tuttavia, la trattativa è ancora in piedi e c’è la speranza di giungere a un accordo.

Il Milan ha messo sul tavolo circa 32 milioni di euro, bonus compresi, una cifra decisamente alta per un 21enne che milita nella Jupiler League. Dalla Premier League è giunta un’offerta del Leeds United da 35-37 milioni, però il giocatore non vuole andare nella squadra inglese: ha scelto i rossoneri.

Proprio la volontà del ragazzo può essere un fattore importante di questa operazione, anche se il Club Bruges finora si sta rivelando un osso duro. La dirigenza milanista aveva lasciato il Belgio con l’auspicio di chiudere tutto entro il weekend, vedremo se sarà così.

Calciomercato Milan, affare De Ketelaere: le ultime news dal Belgio

Secondo quanto rivelato da Voetebal24.be, Milan e Club Bruges non sono ancora d’accordo sul prezzo del cartellino di De Ketelaere. La richiesta continua ad essere di 35 milioni, mentre l’offerta rossonera non è ancora arrivata a tale cifra. La fonte riferisce che sarà quasi impossibile concludere l’operazione entro questo fine settimana.

Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità ulteriori. Maldini e Massara vogliono fortemente il giovane talento belga, stanno facendo di tutto per portarlo a Milanello. Ma ci sono anche limiti economici entro i quali i due dirigenti non si spingeranno.

Intanto sempre dal Belgio, ma da hln.be, arriva la notizia che il Club Bruges sta pensando a Maxi Gomez del Valencia come sostituto di De Ketelaere. L’uruguayano ha una valutazione di mercato tra i 10 e i 15 milioni. La società belga vuole prepararsi all’eventuale trasferimento del suo gioiello e sta valutando diversi giocatori d’attacco.