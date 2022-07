Chi è Chukwuemeka, il possibile rimpiazzo di Renato Sanches: ruolo e caratteristiche

Il Milan ha individuato un nuovo candidato alla sua mediana. È giovanissimo ma dal potenziale immenso! Scopriamo chi è Chukwuemeka…

Nelle ultime ore una notizia proveniente dall’Inghilterra ha stupito molti tifosi. Maldini e Massara hanno messo gli occhi su Carney Chukwuemeka, il classe 2003 dell’Aston Villa. Il Milan, al momento, ha tentato dei semplici sondaggi per il giocatore, ma nulla toglie che nei prossimi giorni i contatti con i Villans possano intensificarsi.

Chukwuemeka è prettamente un mediano di centrocampo, un profilo individuato dunque come possibile innesto da affiancare a Tonali, Bennacer e Pobega – e forse Adli quando il suo ruolo sarà totalmente definito. Con l’affare ancora in stallo per Renato Sanches, Maldini e Massara sono costretti inevitabilmente a guardarsi intorno.

Come risaputo, il portoghese del Lille è maggiormente tentato dal club parigino, soprattutto per le condizioni economiche personali. E si sa, il Paris Saint Germain difficilmente ha la peggio negli affari di mercato. La dirigenza del Milan ha individuato in Renato il perfetto sostituito di Franck Kessie, quest’ultimo passato a parametro zero al Barcellona.

Ma come detto, bisognerà attendere qualche altro giorno, o ora, per capire se il futuro di Sanches sarà a Parigi o Milano. E Paolo e Frederic non possono di certo farsi trovare impreparati se l’affare Sanches dovesse sfumare. Ecco che Chukwuemeka potrebbe rappresentare un’importante alternativa.

Ma capiamo insieme come mai i due dirigenti del Milan sono rimasti così colpiti da questo giovanissimo classe 2003.

Chukwuemeka, il nuovo Pogba

Carney Chukwuemeka è un calciatore di 19 anni di origini inglesi. In realtà, il talento è nato in Austria da genitori nigeriani, ma poco dopo ha acquisito la nazionalità britannica. Il suo cammino nel calcio è cominciato tra i vivai del Northampton, ma c’è voluto poco per passare all’Aston Villa e fare l’intera trafila delle giovanili per poi approdare in Prima Squadra nella stagione 2020.

È proprio nell’ultimo anno che Chukwuemeka è riuscito a mettersi in mostra, vincendo anche da assoluto protagonista l’Europeo Under 19 con la sua Inghilterra. Suo il gol vittoria contro l’Israele in finale. Carney sa bene di avere talento e non a caso si paragona Paul Pogba per caratteristiche fisiche e tecnico-tattiche. Adesso, il 19enne vorrebbe anche seguire le orme del suo idolo.

Difatti, come fatto da Paul anni fa, vuole lasciare l’Inghilterra per fare il salto di qualità e poi magari tornare definitivamente in Premier già consacrato. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e l’Aston Villa da ottobre chiede al giocatore il rinnovo. Lui, al contrario, si rifiuta e non aspetta altro che fare il suo exploit in club di livello.

Il Barcellona lo segue da diverso tempo, ma adesso si è inserito il Milan che potrebbe fare sul serio. Per Chukwuemeka, dato il contratto in scadenza, i Villans non vogliono fare alcuno sconto. È quindi di 20-25 milioni di euro la richiesta totale. A 19 anni e ad un anno dalla scadenza, si tratta praticamente di una richiesta monstre!

Chukwuemeka, duttilità perfetta per Pioli!

L’anno scorso, abbiamo visto spesso Stefano Pioli correre ai ripari sulla trequarti. Il solo Brahim Diaz si è dimostrato carente in fisicità e incisività in zona di rifinitura. Per questo il mister è stato costretto ad adattare spesso Franck Kessie o Rade Krunic nella posizione sotto la punta. Soprattutto quando i giochi si sono fatti difficili e il Milan vedeva lo Scudetto sempre più vicino!

La buona notizia per i milanisti, e chissà anche proprio per Pioli, è che Carney Chukwuemeka sa adattarsi al meglio sia nel ruolo di mediano che di trequartista centrale. Certo, in mezzo al campo è più a suo agio essendo quella la sua posizione naturale, ma quella prerogativa di offensività e di proiezione verso la porta avversaria lo rendono un perfetto trequartista!

È vero che il Milan sta cercando in tutti i modi di procurarsi un trequartista di qualità e di grande affidabilità, con Charles De Ketelaere al primo posto. Ma il calcio è strano e pieno di situazioni e nulla toglie che il Milan potrà avere bisogno di un giocatore possente da adattare ogni tanto in zona trequarti centrale. È infatti da tenere in considerazione la prorompente fisicità di Chukwuemeka. Alto 1.85 cm è difficile scostarlo o liberarsi di lui.