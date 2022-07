Colpo dal Napoli senza De Ketelaere: sorpresa Milan

Il Milan guarda in casa Napoli per rafforzare la trequarti: senza Charles De Ketelaere si pensa al centrocampista degli azzurri, che costa 40 milioni

E’ Charles De Ketelaere l’obiettivo numero uno del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono portare in Italia il giovane talento del Club Brugge.

Ieri, però, non sono stati segnali passi in avanti, con le parti ferme sulle loro posizioni. Con il giocatore l’accordo è stato trovato da tempo per circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Manca dunque il via libera da parte del club belga che non è ancora arrivato: servirebbero almeno 35 milioni di euro, per avvicinarsi ai 37 messi sul piatto dal Leeds ma al momento il Milan considera troppo alta la cifra richiesta. E’ stata superata la soglia dei 30 milioni ma non basta ancora.

Bisogna capire se nelle prossime ore – i contatti continuano senza sosta – verrà trovata la giusta quadra. Nel frattempo De Ketelaere potrebbe continuare a sedere in panchina, nel primo match di campionato del Club Brugge, in programma domenica.

Alternative al belga

La forbice, ormai, è davvero corta ma la possibilità che l’affare possa saltare non è da escludere del tutto, se nessuno decidesse di fare un passo indietro. Ecco che guardare ad altri profili è d’obbligo.

Senza de Ketelaere, il Milan potrebbe affondare subito per Ziyech ( a noi continua a risultare che il belga e il marocchino non siano alternativi). Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi sulla trequarti e si potrebbe così provare a prendere subito l’ex Ajax, che però non è l’unico sul taccuino del Diavolo.

La Gazzetta dello Sport, continua a parlare dell’interesse per Zaniolo, Asensio e Berardi. Profili che effettivamente piacciono al Milan ma che costerebbero più di De Ketelaere.

Il giornale, inoltre, fa il nome anche di Piotr Zielinski. Il polacco, indubbiamente, è un calciatore che farebbe comodo e che si inserirebbe perfettamente negli schemi tattici di Pioli ma anche in questo caso il prezzo non è certo basso, 40 milioni di euro. E si sa, trattare con il Napoli è certo facile.