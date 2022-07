ZTE-Milan 3-1 all’intervallo: partenza shock dei rossoneri, poi la reazione

Tutto pronto per la terza amichevole della pre-season della squadra rossonera, alle 18:00 si gioca ZTE-Milan: seguite il LIVE con noi

A breve inizierà il terzo test amichevole del Milan, un’altra occasione per mettere minutaggio nelle gambe e continuare le prove tattiche in vista dell’inizio del campionato.

ZTE-Milan LIVE

46′ – Si chiude un primo tempo molto intenso sul 3-1. Venticinque minuti di dominio degli ungherese, poi la reazione del Diavolo.

45′ – Ancora una grande occasione per Giroud che viene servito da Messias in area. Poderosa la risposta del portiere sul tap-in del francese.

30′ – 3-1, il Milan finalmente entra in partita. Ballo-Touré scende sulla sinistra e viene atterrato in area. L’arbitro concede il penalty e Giroud lo realizza spiazzando il portiere

27′ – 3-0, incredibile partenza dello ZTE. Al tabellino dei marcatori si aggiunge anche Tajti che parte in percussione da lontano e piazza un mancino da fuori all’incrocio dei pali.

24′ – 2-0, raddoppio dello ZTE che segna su un azione da rimessa laterale: sponda e incornata vincente di Mocsi.

20′ – Anche il Milan batte un colpo. Rebic mette al centro per Giroud che gira verso la porta ma il tiro viene deviato in angolo.

8′ – Milan in bambola. Ancora lo ZTE vicinissimo al raddoppio, palo colpito dagli ungheresi.

2′ – 1-0, ZTE subito in vantaggio su sviluppi di calcio d’angolo: la palla rimane lì e la mette dentro Ubochioma.

ZTE-Milan: la formazione dei rossoneri

Dopo i successi contro Lemine Almenno e Colonia, i rossoneri cercano un’altra vittoria contro lo Zalaegerszegi, squadra che milita nella massima serie ungherese. Inizia così il ritiro in Austria per la squadra di Stefano Pioli. Per la retroguardia spazio a Kalulu e Gabbia, autori di un’ottima prova nell’ultima uscita, con Florenzi e Ballo-Touré ai loro lati. A centrocampo spazio al giovane Brescianini con Tonali. Davanti sempre Giroud ovviamente, supportato da Junior Messias, Brahim Diaz e Ante Rebic.

Diversi assenti anche oggi nella lista dei convocati di Pioli. Non sono ancora disponibili Divock Origi e Simon Kjaer, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Nella lista dei convocati non figurano nemmeno Daniel Maldini, Tiemoué Bakayoko e Tommaso Pobega. Pe ri primi due potrebbe trattarsi di una scelta legata al mercato, mentre l’ex Torino dovrebbe trattarsi solo di riposo.

Il fischio d’inizio è alle ore 18:00, potete seguire il LIVE del match con noi.. Ecco la formazione titolare dei rossoneri:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Brescianini, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli