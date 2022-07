Milan, si accende la pista Zielinski: le condizioni

Stamane La Gazzetta dello Sport ha accostato Piotr Zielinski al Milan. Il polacco è tornato in auge come possibile trequartista se De Ketelaere non dovesse arrivare…

Incognite, attese e frustrazione attualmente la fanno da padrone nell’ambiente Milan! Si pensava che quella appena trascorsa dovesse essere la settimana dell’arrivo di Charles De Ketelaere alla corte di Pioli, e invece è ancora tutto in ballo! Milan e Club Brugge si stanno sfidando in un caldo braccio di ferro per la cessione/acquisizione di Charles.

Il talento classe 2001 ha da tempo dato il suo benestare al trasferimento in rossonero, chiedendo di essere venduto al Brugge stesso. Ma ballano ancora 3 milioni, o almeno così si dice da giorni. Il Milan ha offerto 30 milioni di euro di parte fissa e 2 di bonus, ma i belgi non vogliono cedere sotto la richiesta dei 35 milioni.

Come finirà? Diversi giornalisti accreditati hanno parlato di un accordo che dovrebbe arrivare entro stasera, così da avere il calciatore in ritiro in Austria tra domani e dopodomani. Come finirà? Nel frattempo, un velo di pessimismo è calato sulla vicenda, con diversi media a parlare di Maldini e Massara già in cerca di possibili rimpiazzi a Charles De Ketelaere. Ziyech e Berardi? Difficile, dato che i due privilegiano di gran lunga la fascia destra d’attacco.

Piotr Zielinski del Napoli? Potrebbe…

Milan, Zielinski perfetto per Pioli: Napoli decisivo

La Gazzetta dello Sport ha lanciato questa clamorosa indiscrezione secondo cui Maldini e Massara stanno pensando al polacco Zielinski se l’affare De Ketelaere dovesse sfumare. Il calciatore del Napoli è sicuramente un talento puro, un giostratore di manovre offensive con un gran feeling col gol. Ambidestro, vanta un piedino assolutamente educato che gli consente di possedere notevoli doti balistiche.

In Italia lo conosciamo bene, e anche i tifosi rossoneri sanno bene chi è Zielinski e quanto può essere pericoloso. È proprio il Milan la squadra alla quale il polacco ha segnato più reti in carriera (4), quindi basta poco per renderci conto della sua qualità. La rosea sottolinea che il giocatore è considerato da Maldini e Massara come un vero top player. E le sue doti tecnico-tattiche lo rendono perfetto per le idee di Stefano Pioli.

Essenzialmente, Zielinski è un trequartista tutto classe e raffinatezza. Ma sa anche adattarsi al meglio in mediana o da mezz’ala in un centrocampo a tre. Praticamente è l’uomo perfetto che sa legare il gioco in più zone del campo. Il Milan tenterà forse dei sondaggi, ma a far paura è la richiesta del Napoli. Piotr ha un contratto in scadenza nel 2024, con opzione per un altro anno, e De Laurentiis chiede ben 40 milioni di euro per lui.

Questa è stata anche la richiesta presentata al West Ham, che negli ultimi giorni ha tentato di aprire una trattativa per il polacco. Considerando che il Milan non vuole arrivare ai 35 milioni per De Ketelaere, appare impossibile che accetti di sborsarne 40 per Zielinski. Profilo meno futuribile rispetto al belga. Ma la Gazzetta dello Sport non esclude che col passare dei giorni il Napoli possa abbassare le sue pretese e dare un mano al Milan.

Al momento è impossibile pensare ad una trattativa, ma nel prossimo futuro chi lo sa!