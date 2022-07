Milan, via libera per l’esterno: Maldini può provarci

La strada verso l’ingaggio di un esterno può diventare più semplice per il Milan: una potenziale rivale punta su un altro giocatore nel ruolo.

Tra gli innesti di cui Stefano Pioli ha bisogno c’è sicuramente un’ala destra offensiva. In quella posizione alla squadra rossonera serve un upgrade, non ci sono dubbi.

Ceduto Samuel Castillejo al Valencia, adesso in organico sono rimasti Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Entrambi sono reduci da una stagione non pienamente convincente, in particolare il belga. Quest’ultimo aveva iniziato molto bene e poi si è perso, non riuscendo ad avere la crescita auspicata. Essendo ancora giovane, può certamente migliorare, però restano lo stesso dei dubbi.

Al Milan farebbe comodo un esterno d’attacco capace di essere particolarmente incisivo in termini di gol, assist e in generale giocate decisive. Se a sinistra c’è Rafael Leao a rappresentare una garanzia, con Ante Rebic come alternativa, sull’altra fascia servirebbe qualcosa di più.

Calciomercato Milan, per Ziyech un’insidia in meno

Da settimane circola il nome di Hakim Ziyech come possibile rinforzo del Milan per la corsia destra offensiva. Il 29enne marocchino è fuori dai piani di Thomas Tuchel, che ha già dato l’ok alla sua cessione. Il Chelsea, che ha speso circa 40 milioni di euro per comprarlo nel 2020, lo valuta sui 25 milioni adesso.

C’è l’apertura dei Blues a fare un’operazione in prestito oneroso, ma inserendo l’obbligo di riscatto. Quest’ultimo punto rappresenta un ostacolo, dato che il Milan preferirebbe il semplice diritto di riscatto del cartellino e non avere un vincolo di acquisto per la fine della stagione. L’operazione non è semplice, considerando anche lo stipendio del giocatore.

Intanto dall’Inghilterra arriva una notizia sul Manchester United che può interessare anche il Milan. Anche i Red Devils erano stati indicati come possibili pretendenti per Ziyech, ma Erik ten Hag ha chiesto un altro rinforzo per la fascia destra: Antony dell’Ajax.

Oggi sulla prima pagina di Daily Star Sport viene evidenziato che il nuovo allenatore del Manchester United spinge per avere il 22enne brasiliano, valutato 70 milioni di sterline (82 milioni di euro). Se Antony si trasferirà a Old Trafford, per Ziyech ci sarebbe un’opzione in meno per il suo futuro.

Da vedere se il Milan, che in questo periodo è concentrato sull’affare De Ketelaere, deciderà di andare all’assalto del marocchino del Chelsea. In questo momento non ci sono certezze, però tutto può succedere.