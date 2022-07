ZTE-Milan, la lista degli assenti: mercato e non solo

Nella lista dei convocati per ZTE-Milan si segnalano cinque assenti. Tra infortuni, recuperi e mercato ce n’è una che fa discutere!

Il Milan scenderà in campo alle ore 18.00 alla ZTE Arena per affrontare gli ungheresi dello Zalaegerszegi. La gara rappresenta la seconda amichevole pre-campionato. Dopo l’assoluto successo contro il Colonia nelle Telekom Cup, Stefano Pioli è a caccia di altre conferme.

Tra i disponibili stavolta ci saranno anche i big, e quindi Theo Hernandez, Rafael Leao, Mike Maignan, Fikayo Tomori, Davide Calabria, Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Questi sono rientrati a Milanello qualche giorno dopo il 4 luglio e quindi hanno avuto a disposizione una settimana abbondante per allenarsi in vista del friendly match di oggi in Ungheria.

Di questi, soltanto Sandro Tonali partità titolare. Mentre tutti gli altri potranno essere utilizzati a gara in corso. Scelte plausibili di mister Pioli, che vuole reintegrare i ragazzi in campo senza rischi. Dando invece un’occhiata ai giocatori indisponibili, quindi non convocati per la gara contro lo ZTE, saltano all’occhio alcune particolari assenze.

Ovviamente, non ci saranno Divock Origi e Simon Kjaer. L’attaccante e il difensore sono ancora alla prese con il recupero ognuno dai rispettivi infortuni. Ma alla lista mancano anche Daniel Maldini, Tiemouè Bakayoko e Tommaso Pobega. I primi due, come ben sappiamo, sono nel vortice di diverse voci di mercato. Al momento, il figlio d’arte è conteso tra Hellas Verona e Spezia, con quest’ultimo attualmente in pole per riceverlo in prestito.

Bakayoko, invece, sta cercando una soluzione al suo prossimo futuro. L’idea è quella di risolvere anticipatamente il prestito biennale stipulato con il Milan e cambiare presto casacca. Il Valencia di Gattuso è adesso il club favorito ad aggiudicarsi le sue prestazioni. E Pobega? Probabilmente al centrocampista è stato riservato un pò di riposo. Al momento non si conoscono discussioni di mercato sul suo conto. A meno di imminenti sorprese!

Quindi è probabile che gli sia stata concessa una tregua dopo le diverse settimane di allenamento. Pobega è uno di quelli che ha giocato più minuti la scorsa amichevole contro il Colonia!